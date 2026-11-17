https://1prime.ru/20261117/evrokomissija-875281938.html
Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП
Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП - 17.11.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП
Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3% с ожидавшихся весной 2,8%, говорится в новом докладе ЕК. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:29+0300
2026-11-17T13:29+0300
2026-11-17T14:16+0300
мировая экономика
ек
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3% с ожидавшихся весной 2,8%, говорится в новом докладе ЕК.Прогноз роста на следующий год тоже повышен - до 3,3% с весенних 3,2%. В 2028 году ожидается рост также на 3,3%.В прошлом году, по данным Еврокомиссии, рост мирового ВВП составил 3,4%.При этом несмотря на повышение прогнозов ЕК указала, что поставки энергоресурсов через Ормузский пролив по-прежнему серьезно нарушены. Ведомство ожидает, что поставки будут восстанавливаться лишь постепенно, даже если пролив будет полностью открыт.
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мировая экономика, ек
Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП
Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП на 2026 год до 3%
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста мирового ВВП на текущий год до 3% с ожидавшихся весной 2,8%, говорится в новом докладе ЕК.
Прогноз роста на следующий год тоже повышен - до 3,3% с весенних 3,2%. В 2028 году ожидается рост также на 3,3%.
В прошлом году, по данным Еврокомиссии, рост мирового ВВП составил 3,4%.
При этом несмотря на повышение прогнозов ЕК указала, что поставки энергоресурсов через Ормузский пролив по-прежнему серьезно нарушены. Ведомство ожидает, что поставки будут восстанавливаться лишь постепенно, даже если пролив будет полностью открыт.