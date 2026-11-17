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Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики США

Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики США - 17.11.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики США

Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста экономики США на текущий год - до 2,3% с 2,2%, ожидавшихся весной, следует из пресс-релиза ЕК. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T14:45+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста экономики США на текущий год - до 2,3% с 2,2%, ожидавшихся весной, следует из пресс-релиза ЕК.На следующий год ЕК сохранила прогноз в 2,1%, ожидавшийся в весеннем отчете. В 2028 году прогнозируется замедление темпов роста до 2%.Рост экономики США по итогам прошлого года ЕК оценивает в 2,3%.В целом Еврокомиссия оценивает рост экономики США как устойчивый, а способствовать ему будут частное потребление и инвестиции в сферу искусственного интеллекта, указывает ЕК. Вместе с тем увеличение цен на энергоносители временно приведет к повышению инфляции, также говорится в докладе.Годовая инфляция в текущем году в США ускорится до 3,4% с 2,6% годом ранее, в следующем - несколько ослабнет до 2,7%, а в 2028 году составит 2,2%, прогнозирует ЕК.Уровень госдолга при этом будет лишь расти: со 124,8% от ВВП в прошлом году до 125,6% в текущем, 128,1% в следующем и 131,1% к ВВП в 2028 году, ожидает ведомство.

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