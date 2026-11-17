https://1prime.ru/20261117/evrokomissija-875286266.html

Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны

Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны - 17.11.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны

Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 1,2% с ожидавшихся весной 0,9%, говорится в новом докладе ЕК. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:09+0300

2026-11-17T14:09+0300

2026-11-17T14:10+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 1,2% с ожидавшихся весной 0,9%, говорится в новом докладе ЕК. Прогноз роста на следующий год сохранен на уровне весеннего прогноза в 1,2%. В 2028 году ожидается рост на 1,3%. В прошлом году, по данным Еврокомиссии, рост ВВП зоны евро составил 1,2%.

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