https://1prime.ru/20261117/evrokomissija-875286266.html
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны - 17.11.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны
Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 1,2% с ожидавшихся весной 0,9%, говорится в новом докладе ЕК. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:09+0300
2026-11-17T14:09+0300
2026-11-17T14:10+0300
мировая экономика
ек
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 1,2% с ожидавшихся весной 0,9%, говорится в новом докладе ЕК. Прогноз роста на следующий год сохранен на уровне весеннего прогноза в 1,2%. В 2028 году ожидается рост на 1,3%. В прошлом году, по данным Еврокомиссии, рост ВВП зоны евро составил 1,2%.
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мировая экономика, ек
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год до 1,2%
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 1,2% с ожидавшихся весной 0,9%, говорится в новом докладе ЕК.
Прогноз роста на следующий год сохранен на уровне весеннего прогноза в 1,2%. В 2028 году ожидается рост на 1,3%.
В прошлом году, по данным Еврокомиссии, рост ВВП зоны евро составил 1,2%.