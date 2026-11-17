https://1prime.ru/20261117/fars-875295058.html

В Ормузском проливе прогремел взрыв в районе иранского острова Кешм

В Ормузском проливе прогремел взрыв в районе иранского острова Кешм - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе прогремел взрыв в районе иранского острова Кешм

Взрыв прозвучал в районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе, в небе виднеется столб дыма, передает иранское агентство Fars. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:51+0300

2026-11-17T16:51+0300

2026-11-17T16:51+0300

ормузский пролив

иран

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875295058.jpg?1794923511

ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Взрыв прозвучал в районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе, в небе виднеется столб дыма, передает иранское агентство Fars. "Несколько минут назад взрыв прозвучал в северо-западной части Кешма. В то же время над этой частью острова в небо поднялся столб дыма", - говорится в сообщении. Источник взрыва пока не ясен, пишет агентство. Власти Ирана пока ситуацию не комментировали.

ормузский пролив

иран

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ормузский пролив, иран