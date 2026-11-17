https://1prime.ru/20261117/fars-875295058.html
В Ормузском проливе прогремел взрыв в районе иранского острова Кешм
В Ормузском проливе прогремел взрыв в районе иранского острова Кешм - 17.11.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе прогремел взрыв в районе иранского острова Кешм
Взрыв прозвучал в районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе, в небе виднеется столб дыма, передает иранское агентство Fars. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T16:51+0300
2026-11-17T16:51+0300
2026-11-17T16:51+0300
ормузский пролив
иран
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875295058.jpg?1794923511
ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Взрыв прозвучал в районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе, в небе виднеется столб дыма, передает иранское агентство Fars. "Несколько минут назад взрыв прозвучал в северо-западной части Кешма. В то же время над этой частью острова в небо поднялся столб дыма", - говорится в сообщении. Источник взрыва пока не ясен, пишет агентство. Власти Ирана пока ситуацию не комментировали.
ормузский пролив
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ормузский пролив, иран
В Ормузском проливе прогремел взрыв в районе иранского острова Кешм
Fars: в районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе прогремел взрыв
ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Взрыв прозвучал в районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе, в небе виднеется столб дыма, передает иранское агентство Fars.
"Несколько минут назад взрыв прозвучал в северо-западной части Кешма. В то же время над этой частью острова в небо поднялся столб дыма", - говорится в сообщении.
Источник взрыва пока не ясен, пишет агентство. Власти Ирана пока ситуацию не комментировали.