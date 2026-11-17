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Flydubai продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 27 ноября

Flydubai продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 27 ноября - 17.11.2026, ПРАЙМ

Flydubai продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 27 ноября

Авиакомпания Flydubai продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 27 ноября, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:37+0300

2026-11-17T13:37+0300

2026-11-17T13:37+0300

бизнес

саудовская аравия

эр-рияд

дубай

flydubai

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ДУБАЙ, 17 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 27 ноября, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика. "В связи со сложившейся ситуацией возможны перебои в выполнении запланированных рейсов в Саудовскую Аравию. Все рейсы в Абху и Эр-Рияд отменены, включая 27 ноября. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и будем информировать наших клиентов через официальные каналы обо всех изменениях в расписании полетов", - сказал он. Ранее, в октябре, Flydubai отменила рейсы по ряду направлений в Саудовскую Аравию, включая столицу Эр-Рияд.

саудовская аравия

эр-рияд

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бизнес, саудовская аравия, эр-рияд, дубай, flydubai