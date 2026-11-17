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Устойчивое функционирование энергосистемы находится на контроле Минэнерго
Устойчивое функционирование энергосистемы находится на контроле Минэнерго - 17.11.2026, ПРАЙМ
Устойчивое функционирование энергосистемы находится на контроле Минэнерго
Устойчивое функционирование энергосистемы России и надежное энергоснабжение потребителей находятся на постоянном контроле Минэнерго, заявил министр энергетики... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:11+0300
2026-11-17T13:11+0300
2026-11-17T13:11+0300
россия
газ
сергей цивилев
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Устойчивое функционирование энергосистемы России и надежное энергоснабжение потребителей находятся на постоянном контроле Минэнерго, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Устойчивое функционирование энергосистемы и надежное энергоснабжение потребителей находятся на постоянном контроле Минэнерго России", - сказал Цивилев, чьи слова приведены в сообщении министерства.
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россия, газ, сергей цивилев
РОССИЯ, Газ, Сергей Цивилев