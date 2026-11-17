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МВФ: Финансовые гарантии позволят Киеву получить доступ к $1,6 млрд
МВФ: Финансовые гарантии позволят Киеву получить доступ к $1,6 млрд - 17.11.2026, ПРАЙМ
МВФ: Финансовые гарантии позволят Киеву получить доступ к $1,6 млрд
Финансовые гарантии в рамках пересмотров программы помощи Международного валютного фонда (МВФ) Украины позволят Киеву получить доступ к 1,6 миллиарда долларов,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T02:22+0300
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Финансовые гарантии в рамках пересмотров программы помощи Международного валютного фонда (МВФ) Украины позволят Киеву получить доступ к 1,6 миллиарда долларов, заявил глава миссии фонда Гевин Грэй.
По его словам, сотрудники МВФ и власти Украины провели продуктивные дискуссии в рамках второго и третьего пересмотров программы расширенного финансирования (EFF), обсуждения будут продолжены в виртуальном формате с целью достижения договоренности на уровне персонала в ближайшем будущем.
"При условии получения гарантий финансирования результаты пересмотра будут представлены на утверждение исполнительному совету МВФ, что позволит Украине получить доступ к средствам в размере около 1,6 миллиарда долларов США", - сказал Грэй по итогам состоявшихся переговоров.
Грэй отметил, что программа МВФ остается опорой для экономической повестки украинских властей в условиях "чрезвычайной неопределенности". Он обратил внимание на улучшение ее реализации, несмотря на проблемы с обеспечением безопасности и сложную экономическую ситуацию.
"Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что власти движутся по графику, позволяющему выполнить все количественные критерии эффективности, установленные на конец сентября. Кроме того, из шести структурных контрольных показателей, намеченных к выполнению до конца октября, два уже выполнены, еще два - реализованы с задержкой", - отметил Грэй.
По его словам, продолжается работа по выполнению оставшихся двух критериев, которые касаются обеспечения независимости энергетического регулятора и внесения поправок в налоговый кодекс.
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финансы, мировая экономика, украина, киев, мвф
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, МВФ
ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Финансовые гарантии в рамках пересмотров программы помощи Международного валютного фонда (МВФ) Украины позволят Киеву получить доступ к 1,6 миллиарда долларов, заявил глава миссии фонда Гевин Грэй.
По его словам, сотрудники МВФ и власти Украины провели продуктивные дискуссии в рамках второго и третьего пересмотров программы расширенного финансирования (EFF), обсуждения будут продолжены в виртуальном формате с целью достижения договоренности на уровне персонала в ближайшем будущем.
"При условии получения гарантий финансирования результаты пересмотра будут представлены на утверждение исполнительному совету МВФ, что позволит Украине получить доступ к средствам в размере около 1,6 миллиарда долларов США", - сказал Грэй по итогам состоявшихся переговоров.
Грэй отметил, что программа МВФ остается опорой для экономической повестки украинских властей в условиях "чрезвычайной неопределенности". Он обратил внимание на улучшение ее реализации, несмотря на проблемы с обеспечением безопасности и сложную экономическую ситуацию.
"Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что власти движутся по графику, позволяющему выполнить все количественные критерии эффективности, установленные на конец сентября. Кроме того, из шести структурных контрольных показателей, намеченных к выполнению до конца октября, два уже выполнены, еще два - реализованы с задержкой", - отметил Грэй.
По его словам, продолжается работа по выполнению оставшихся двух критериев, которые касаются обеспечения независимости энергетического регулятора и внесения поправок в налоговый кодекс.