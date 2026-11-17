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Германия выделит 300 миллионов долларов на закупку вооружений США для Украины

Германия выделит 300 миллионов долларов на закупку вооружений США для Украины - 17.11.2026, ПРАЙМ

Германия выделит 300 миллионов долларов на закупку вооружений США для Украины

Германия направит 300 миллионов долларов на приобретение американских вооружений для Украины в рамках очередного пакета по программе PURL, сообщил журналистам... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:24+0300

2026-11-17T14:24+0300

2026-11-17T14:24+0300

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БЕРЛИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Германия направит 300 миллионов долларов на приобретение американских вооружений для Украины в рамках очередного пакета по программе PURL, сообщил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Совместно с Норвегией мы участвуем в очередном пакете PURL. В его рамках, как вы знаете, мы закупаем системы в США, которых нет в Европе. Это пятый пакет, в котором участвует Германия. На этот раз мы предоставляем 300 миллионов долларов. Основное внимание в пакете уделено противовоздушной обороне, в частности управляемым ракетам для комплексов Patriot второй и третьей модификаций", - сказал он перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Трансляция общения с прессой велась на портале Еврокомиссии. Он добавил, что дополнительно Германия предоставит системы IRIS-T и ракеты к ним, о которых уже объявляла ранее. Кроме того, Берлин готовит интеграцию ракет IRIS-T в норвежские системы ПВО NASAMS, а также поставит новые радиолокационные станции, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, германия, ес, сша, борис писториус