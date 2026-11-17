https://1prime.ru/20261117/glava-875268277.html

Глава Baidu рассказал, в чем заключается реальная ценность ИИ

Глава Baidu рассказал, в чем заключается реальная ценность ИИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Глава Baidu рассказал, в чем заключается реальная ценность ИИ

Реальная ценность искусственного интеллекта (ИИ) заключается не в мощности моделей или графических процессоров, а в их практическом применении для улучшения... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T05:28+0300

2026-11-17T05:28+0300

2026-11-17T05:28+0300

технологии

мировая экономика

baidu

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875268277.jpg?1794882525

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Реальная ценность искусственного интеллекта (ИИ) заключается не в мощности моделей или графических процессоров, а в их практическом применении для улучшения жизни людей, заявил глава китайской технологической компании Baidu Ли Яньхун. Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 17-18 ноября в Шэньчжэне в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября. По словам Ли Яньхуна, индустрия ИИ развивается на четырех технологических уровнях. Первый - аппаратная инфраструктура, прежде всего графические процессоры, второй - облачные вычисления, третий - модели ИИ, включая разработки с открытым исходным кодом и передовые решения ведущих лабораторий. Однако главная ценность, по его словам, создается на четвертом уровне - уровне приложений. "Реальная ценность появляется только тогда, когда у технологий есть практическое применение", - сказал он в своем выступлении на деловом саммите, подчеркнув, что гораздо важнее научиться использовать ИИ в самых разных сценариях, странах, компаниях и организациях, чем сосредоточиваться исключительно на развитии моделей и вычислительных мощностей. В качестве примера Ли Яньхун привел беспилотные такси. По его словам, такие системы объединяют аппаратные решения, облачную инфраструктуру и модели искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что показатели безопасности роботакси примерно в десять раз выше, чем у автомобилей под управлением человека. Другими перспективными направлениями практического использования технологий ИИ глава Baidu назвал здравоохранение и индустрию развлечений. По его словам, ИИ может ускорить открытие и разработку новых лекарств, а также сделать производство развлекательного контента более быстрым.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, baidu, атэс