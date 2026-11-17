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В США объяснили сбои в работе компаний внедрением новых технологий
В США объяснили сбои в работе компаний внедрением новых технологий - 17.11.2026, ПРАЙМ
В США объяснили сбои в работе компаний внедрением новых технологий
Глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что недавние сбои в работе многих компаний связаны с внедрением новых технологий в... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T18:27+0300
2026-11-17T18:27+0300
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united airlines
cnbc
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что недавние сбои в работе многих компаний связаны с внедрением новых технологий в устаревшие компьютерные системы, а не с кибератаками. "То, что сейчас происходит с Microsoft или Chase, связано с технологиями. Вчера мы наблюдали аналогичную ситуацию с United Airlines. Некоторые компании внедряют новые технологии поверх очень старых компьютерных систем. Похоже, это приводит к перегрузке систем, и они просто не успевают справляться с нагрузкой. Но это никак не связано с кибератаками", - сказал Маллин телеканалу CNBC. В понедельник, как следовало из данных портала Downdetector, клиенты ряда американских банков, в том числе крупнейших JP Morgan Chase и Bank of America, пожаловались на сбои в их работе. Ранее во всех аэропортах США в третий раз в истории объявили о временной приостановке вылетов из-за технического сбоя, она продолжалась 4,5 часа. По словам министра транспорта Шона Даффи, власти США считают, что коллапс в аэропортах был вызван попыткой заменить старую проводку в ходе планового техобслуживания.
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технологии, сша, microsoft, united airlines, cnbc
Технологии, США, Microsoft, United Airlines, CNBC
ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что недавние сбои в работе многих компаний связаны с внедрением новых технологий в устаревшие компьютерные системы, а не с кибератаками.
"То, что сейчас происходит с Microsoft или Chase, связано с технологиями. Вчера мы наблюдали аналогичную ситуацию с United Airlines. Некоторые компании внедряют новые технологии поверх очень старых компьютерных систем. Похоже, это приводит к перегрузке систем, и они просто не успевают справляться с нагрузкой. Но это никак не связано с кибератаками", - сказал Маллин телеканалу CNBC.
В понедельник, как следовало из данных портала Downdetector, клиенты ряда американских банков, в том числе крупнейших JP Morgan Chase и Bank of America, пожаловались на сбои в их работе.
Ранее во всех аэропортах США в третий раз в истории объявили о временной приостановке вылетов из-за технического сбоя, она продолжалась 4,5 часа. По словам министра транспорта Шона Даффи, власти США считают, что коллапс в аэропортах был вызван попыткой заменить старую проводку в ходе планового техобслуживания.