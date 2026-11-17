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"Высочайший" инвестировал в Светловский ГОК более 400 миллионов долларов

"Высочайший" инвестировал в Светловский ГОК более 400 миллионов долларов - 17.11.2026, ПРАЙМ

"Высочайший" инвестировал в Светловский ГОК более 400 миллионов долларов

Инвестиции АО "Высочайший" в Светловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Иркутской области составили более 400 миллионов долларов, сообщил заместитель... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:30+0300

2026-11-17T18:30+0300

2026-11-17T18:36+0300

промышленность

иркутская область

гок

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции АО "Высочайший" в Светловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Иркутской области составили более 400 миллионов долларов, сообщил заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям компании Роман Щетинский в рамках Mining World Summit. "В прошлом году у нас был большой проект, мы его запустили - ГОК Светловский. Мы потратили больше 400 миллионов на инвестиции… Это я говорю про доллары", - сказал он. Щетинский также отметил, что за последние годы компания смогла вовлечь в отработку сырье с более низким содержанием золота. "Если говорить про рентабельность, то, наверное, два-три года назад было редким событием встретить переработку руды с содержанием 0,5–0,6 грамма на тонну. Сейчас мы можем говорить о том, что текущие цены позволяют… вовлекать те склады руды - балансовые, забалансовые, - которые у каждого предприятия накопились за годы, с содержанием 0,3, 0,4, 0,5 (грамма - ред.). Я не говорю о том, что 100% такого сырья идет в переработку. Это дополнительное вовлечение и дозагрузка производственных мощностей", - добавил он. Согласно материалам компании, "Высочайший" получила первое золото со Светловского ГОКа осенью 2025 года, на проектную мощность ГОК вышел в 2026 году. АО "Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих предприятий России. Объем производства драгметалла в 2025 году достиг 241 тысячи тройских унций.

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промышленность, иркутская область, гок