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В Госдуме назвали максимальный размер выплаты за один день больничного

В Госдуме назвали максимальный размер выплаты за один день больничного - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме назвали максимальный размер выплаты за один день больничного

Максимальный размер выплаты за один день больничного в 2027 году составит около 7,9 тысячи рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T02:43+0300

2026-11-17T02:43+0300

2026-11-17T02:43+0300

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общество

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кпрф

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Максимальный размер выплаты за один день больничного в 2027 году составит около 7,9 тысячи рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ). "Размер пособия зависит от стажа и средней зарплаты. В 2026 году максимальный размер среднего заработка за день, исходя из которого определяется сумма пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля. Для больничных, выданных в 2027 году, максимальный размер среднего заработка за день вырастет до 7860 рублей", - сказал Коломейцев. Депутат уточнил, что размер выплаты зависит от трудового стажа. При стаже менее пяти лет пособие составит 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а на полную выплату могут рассчитывать россияне со стажем более восьми лет. "Для расчета берут средний заработок за два календарных года, предшествующих году начала болезни. Например, если вы взяли больничный в 2026 году, то выплаты по нему рассчитывали из ваших доходов за 2024 и 2025 годы, в том числе будет учитываться время работы у других работодателей", - отметил он. Коломейцев добавил, что суммы предельных баз для начисления взносов за конкретные годы утверждает правительство отдельными постановлениями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , госдума, кпрф