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Букаев стал третьим представителем Госдумы в НФС Банка России
Букаев стал третьим представителем Госдумы в НФС Банка России - 17.11.2026, ПРАЙМ
Букаев стал третьим представителем Госдумы в НФС Банка России
Госдума приняла постановление о направлении своим представителем в Национальный финансовый совет (НФС) Банка России депутата Геннадия Букаева. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:35+0300
2026-11-17T13:35+0300
2026-11-17T13:45+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление о направлении своим представителем в Национальный финансовый совет (НФС) Банка России депутата Геннадия Букаева. В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России. Сейчас это Эльвира Набиуллина. На предыдущей неделе Госдума продлила полномочия в НФС председателей думских комитетов по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и по бюджету и налогам Сергея Гаврилова и Андрея Макарова. А во вторник Госдума определила и третьего своего представителя в НФС. Им стал первый заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку Геннадий Букаев. От Госдумы восьмого созыва третьим представителем в НФС был председатель этого комитета Анатолий Аксаков.
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финансы, банки, эльвира набиуллина, андрей макаров, анатолий аксаков, госдума, банк россии, совет федерации
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Андрей Макаров, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России, Совет Федерации
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление о направлении своим представителем в Национальный финансовый совет (НФС) Банка России депутата Геннадия Букаева.
В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России. Сейчас это Эльвира Набиуллина.
На предыдущей неделе Госдума продлила полномочия в НФС председателей думских комитетов по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и по бюджету и налогам Сергея Гаврилова и Андрея Макарова.
А во вторник Госдума определила и третьего своего представителя в НФС. Им стал первый заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку Геннадий Букаев.
От Госдумы восьмого созыва третьим представителем в НФС был председатель этого комитета Анатолий Аксаков.