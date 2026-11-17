https://1prime.ru/20261117/gosduma-875282779.html

Букаев стал третьим представителем Госдумы в НФС Банка России

Букаев стал третьим представителем Госдумы в НФС Банка России - 17.11.2026, ПРАЙМ

Букаев стал третьим представителем Госдумы в НФС Банка России

Госдума приняла постановление о направлении своим представителем в Национальный финансовый совет (НФС) Банка России депутата Геннадия Букаева. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T13:45+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

андрей макаров

анатолий аксаков

госдума

банк россии

совет федерации

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875282779.jpg?1794912345

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление о направлении своим представителем в Национальный финансовый совет (НФС) Банка России депутата Геннадия Букаева. В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России. Сейчас это Эльвира Набиуллина. На предыдущей неделе Госдума продлила полномочия в НФС председателей думских комитетов по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и по бюджету и налогам Сергея Гаврилова и Андрея Макарова. А во вторник Госдума определила и третьего своего представителя в НФС. Им стал первый заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку Геннадий Букаев. От Госдумы восьмого созыва третьим представителем в НФС был председатель этого комитета Анатолий Аксаков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльвира набиуллина, андрей макаров, анатолий аксаков, госдума, банк россии, совет федерации