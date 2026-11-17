https://1prime.ru/20261117/gosduma-875283631.html
Госдума упростила получение закрытых сведений о юрлицах из ЕГРЮЛ
Госдума упростила получение закрытых сведений о юрлицах из ЕГРЮЛ - 17.11.2026, ПРАЙМ
Госдума упростила получение закрытых сведений о юрлицах из ЕГРЮЛ
Госдума приняла закон, упрощающий получение закрытых сведений о юридических лицах из единого госреестра (ЕГРЮЛ) и процедуру возобновления доступа к ним. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:41+0300
2026-11-17T13:41+0300
2026-11-17T13:41+0300
финансы
россия
фнс россии
фнс
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875283631.jpg?1794912117
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, упрощающий получение закрытых сведений о юридических лицах из единого госреестра (ЕГРЮЛ) и процедуру возобновления доступа к ним.
Документ расширяет перечень лиц, имеющих право от имени юрлица обратиться в регистрирующий орган с заявлением об ограничении или возобновлении доступа к сведениям о нем из ЕГРЮЛ.
Такое заявление сможет подать не только руководитель, как сейчас, но и учредитель юрлица. А получить закрытые сведения из ЕГРЮЛ сможет не только руководитель, но и представитель юрлица, действующий по нотариальной доверенности.
Действующее законодательство позволяет юрлицу ограничить доступ к сведениям из ЕГРЮЛ, в том числе в целях нераспространения информации, чувствительной с точки зрения возможности введения санкций, а также возобновить доступ к этим сведениям. Даже в случае прекращения оснований для ограничения доступ к этим сведением остается ограниченным до тех пор, пока юрлицо не направит в ФНС России соответствующее заявление.
Новый закон разрешает ФНС в случае прекращения обстоятельств, ставших основанием для ограничения доступа к сведениям из ЕГРЮЛ, возобновлять доступ к ним без заявления юрлица. Однако это может быть сделано не ранее чем через три месяца со дня направления ему уведомления о возобновлении доступа.
Согласно пояснительной записке, избыточное ограничение доступа к информации из ЕГРЮЛ вступает в конфликт с интересами хозяйствующих субъектов и органов госвласти. В частности, это мешает при выборе контрагентов, ведет к ущемлению интересов кредиторов и инвесторов и создает риски злоупотребления правом на ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ, отмечается там.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, фнс россии, фнс, госдума
Финансы, РОССИЯ, ФНС России, ФНС, Госдума
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, упрощающий получение закрытых сведений о юридических лицах из единого госреестра (ЕГРЮЛ) и процедуру возобновления доступа к ним.
Документ расширяет перечень лиц, имеющих право от имени юрлица обратиться в регистрирующий орган с заявлением об ограничении или возобновлении доступа к сведениям о нем из ЕГРЮЛ.
Такое заявление сможет подать не только руководитель, как сейчас, но и учредитель юрлица. А получить закрытые сведения из ЕГРЮЛ сможет не только руководитель, но и представитель юрлица, действующий по нотариальной доверенности.
Действующее законодательство позволяет юрлицу ограничить доступ к сведениям из ЕГРЮЛ, в том числе в целях нераспространения информации, чувствительной с точки зрения возможности введения санкций, а также возобновить доступ к этим сведениям. Даже в случае прекращения оснований для ограничения доступ к этим сведением остается ограниченным до тех пор, пока юрлицо не направит в ФНС России соответствующее заявление.
Новый закон разрешает ФНС в случае прекращения обстоятельств, ставших основанием для ограничения доступа к сведениям из ЕГРЮЛ, возобновлять доступ к ним без заявления юрлица. Однако это может быть сделано не ранее чем через три месяца со дня направления ему уведомления о возобновлении доступа.
Согласно пояснительной записке, избыточное ограничение доступа к информации из ЕГРЮЛ вступает в конфликт с интересами хозяйствующих субъектов и органов госвласти. В частности, это мешает при выборе контрагентов, ведет к ущемлению интересов кредиторов и инвесторов и создает риски злоупотребления правом на ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ, отмечается там.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.