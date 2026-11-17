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Госдума повысила штрафы за незаконное кредитование

Госдума повысила штрафы за незаконное кредитование - 17.11.2026, ПРАЙМ

Госдума повысила штрафы за незаконное кредитование

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение штрафов и ужесточение уголовной ответственности за незаконное кредитование,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:54+0300

2026-11-17T13:54+0300

2026-11-17T14:06+0300

финансы

банки

госдума

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение штрафов и ужесточение уголовной ответственности за незаконное кредитование, организацию финансовых пирамид и другие преступления экономической направленности. Документ, в частности, повышает штраф за незаконную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов) с 0,3-1 миллиона до 0,4-1,5 миллиона рублей. Штрафы за незаконную банковскую деятельность увеличиваются со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллиона рублей; а если такое преступление совершено организованной группой, максимальный штраф вырастет с 1 миллиона до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до семи лет. За организацию незаконной деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества граждан и юрлиц в крупном размере, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных средств (так называемых финансовых пирамид), максимальный штраф для ее организаторов увеличивается с 1-1,5 миллиона до 1,5-2,5 миллиона рублей. За невнесение в финансовую отчетность банков сведений о размещенных физлицами и ИП денежных средствах штраф вырастет с 0,3-1 миллиона до 0,5-1,5 миллиона рублей; а если это преступление совершено группой лиц, то минимальный штраф повышается с 3 до 4 миллионов рублей. За незаконное получение кредита ИП или руководителем организации максимальный штраф увеличивается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей; за незаконное получение государственного целевого кредита и его использование не по целевому назначению – со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллиона рублей. Предельный штраф за злостное уклонение руководителя от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг повышается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а штраф за ограничение конкуренции - с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллиона рублей. За совершение в крупном размере сделок с незаконно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за их незаконные хранение, перевозку или пересылку, максимальный штраф вырастет с 2 до 3 миллионов рублей; а за аналогичные деяния в рамках организованной группы или группы лиц по предварительному сговору – с 1 до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до шести лет. Штраф за совершение с нарушением правил сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, а также за их незаконные хранение, перевозку или пересылку увеличивается с 0,5 миллиона до 1 миллиона рублей с лишением свободы на срок до пяти лет. Если такое преступление совершено в рамках организованной группы или группы лиц по предварительному сговору, штраф вырастет с 1 до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до семи лет. А предельный штраф за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней повышается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, госдума