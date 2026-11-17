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Госдума ужесточила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг

Госдума ужесточила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг - 17.11.2026, ПРАЙМ

Госдума ужесточила ответственность за преступления на рынке ценных бумаг

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий ответственность за преступления на рынке ценных бумаг и другие преступления экономической... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:54+0300

2026-11-17T13:54+0300

2026-11-17T13:54+0300

финансы

общество

госдума

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий ответственность за преступления на рынке ценных бумаг и другие преступления экономической направленности. Документ, в частности, предусматривает повышение штрафа за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллиона рублей; а если это совершила группа лиц по предварительному сговору – со 100-400 тысяч до 0,5-2 миллиона рублей, организованная группа – со 100-500 тысяч до 0,5-2,5 миллиона рублей. За злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах, либо за предоставление заведомо неполной или ложной информации предельный штраф повышается с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Штрафы за неправомерное использование инсайдерской информации увеличиваются с 0,3-1 миллиона до 0,75-2,5 миллиона рублей. Штраф за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги вырастет с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллиона рублей; а если это совершено группой лиц – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей при одновременном лишении свободы на срок до пяти лет. За воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг штраф увеличивается с 300 тысяч до 800 тысяч рублей, а для группы лиц – с 300-500 тысяч до 0,8-1,5 миллиона рублей. Штраф за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в случаях, когда такое преступление совершено в крупном размере (от 3,5 миллиона до 13,5 миллиона рублей) или организованной группой, увеличивается с 1 миллиона до 5 миллионов рублей с одновременным лишением свободы на срок до 12 или 15 лет соответственно. Сейчас при валютных переводах с использованием подложных документов в рамках группы лиц по предварительному сговору предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, а в рамках организованной группы – от пяти до десяти лет. При этом одновременно взимается штраф. Законопроект увеличивает его предельный размер с 1 до 2 миллионов рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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финансы, общество , госдума