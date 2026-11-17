https://1prime.ru/20261117/gosduma-875284940.html

Госдума повысила штрафы за преступления при банкротстве и госзакупках

Госдума повысила штрафы за преступления при банкротстве и госзакупках - 17.11.2026, ПРАЙМ

Госдума повысила штрафы за преступления при банкротстве и госзакупках

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий ответственность за преступления в сферах банкротства и госзакупок, а также другие преступления... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:54+0300

2026-11-17T13:54+0300

2026-11-17T13:58+0300

госдума

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий ответственность за преступления в сферах банкротства и госзакупок, а также другие преступления экономической направленности. Документ, в частности, увеличивает штрафы за неправомерные действия при банкротстве с 0,1-2 миллионов до 0,25-2,5 миллионов рублей. А штрафы при фиктивном банкротстве вырастут со 100-300 тысяч до 0,5-1,5 миллионов рублей. Штрафы за преднамеренное банкротство повышаются с 200-500 тысяч до 0,8-2 миллионов рублей. А за аналогичное деяние с использованием служебного положения, или в рамках группы лиц по предварительному сговору, или организованной группы, минимальный штраф вырастет с 3 до 4 миллионов рублей. В то же время за злоупотребления в сфере государственных или муниципальных закупок товаров, работ, услуг максимальный штраф увеличивается с 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей, а за заведомо ложное экспертное заключение в этой сфере - с 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Кроме того, за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки максимальный штраф в ряде случаев увеличивается с 0,3-1 миллиона до 0,5-5 миллионов рублей. А за внесение кадастровыми инженерами заведомо ложных сведений в межевой план и другие документы, повлекшее ущерб гражданам, организациям или государству в размере более 3 миллионов рублей, штраф повышается со 100-300 тысяч до 150-500 тысяч рублей. Если ущерб превысил 13,5 миллионов рублей, штраф вырастет с 200-500 тысяч до 300-800 тысяч рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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