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Госдума повысила штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов

Госдума повысила штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов - 17.11.2026, ПРАЙМ

Госдума повысила штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, повышающий штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и страховых взносов. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:57+0300

2026-11-17T13:57+0300

2026-11-17T14:05+0300

финансы

госдума

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, повышающий штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и страховых взносов. Документ, в частности, увеличивает штраф за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин со 100-500 тысяч до 0,2-1 миллиона рублей. Если же такое преступление совершено, например, группой лиц по предварительному сговору, то штраф вырастет с 300-500 тысяч до 0,6-1 миллиона рублей. Одновременно с 1 до 2,5 миллионов рублей повышается штраф и в случаях, когда такое деяние совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; организованной группой. Кроме того, за уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента штрафы увеличиваются со 100-500 тысяч до 0,5-2,5 миллионов рублей; за сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, взносов – с 0,2-2 миллионов до 1-5 миллионов рублей. За уклонение физлица-страхователя от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний максимальный штраф повышается с 300 тысяч до 400 тысяч рублей. В случаях же, когда таким уклонистом является организация-страхователь, штраф увеличивается со 100-500 тысяч до 150-700 тысяч рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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финансы, госдума