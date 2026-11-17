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Госдума определила особенности использования земли над подземными гаражами

Госдума определила особенности использования земли над подземными гаражами - 17.11.2026, ПРАЙМ

Госдума определила особенности использования земли над подземными гаражами

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий владельцам подземных гаражей использовать земельные участки, расположенные над ними. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:57+0300

2026-11-17T13:57+0300

2026-11-17T14:01+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий владельцам подземных гаражей использовать земельные участки, расположенные над ними. Документ направлен на защиту прав собственников подземных гаражей. Он разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ, в котором предлагается устранить правовую неопределенность в части оформления прав на землю собственниками подземных гаражей. Новый закон позволит владельцам подземных гаражей получить в собственность или аренду земельный участок в границах наземной части, обеспечивающей вход либо въезд в них. Такое право будет и у собственников помещений внутри подземного здания или сооружения. При нескольких владельцах неделимый участок можно будет оформить в общую долевую собственность или арендовать совместно, пояснил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин. Для капитального или текущего ремонта разрешат использовать государственную или муниципальную землю без передачи самого участка. Такое разрешение будет действовать не более года, отметил депутат. Соответствующие изменения вносятся в Земельный кодекс. А в законе о гаражных объединениях дается определение наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов. Наземными будут считаться гаражи, полностью или частично расположенные над землей, в том числе имеющие хотя бы один наземный этаж. Подземными признаются гаражи, находящиеся полностью под землей, у которых нет наземных частей, кроме обеспечивающих въезд. Аналогичный принцип применяется и к подземным гаражным комплексам. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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россия, газ, госдума, конституционный суд