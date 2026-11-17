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Госдума приняла закон о порядке передачи конфискованного имущества регионам

Госдума приняла закон о порядке передачи конфискованного имущества регионам - 17.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о порядке передачи конфискованного имущества регионам

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который уточняет порядок и сроки передачи конфискованного имущества,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:06+0300

2026-11-17T14:06+0300

2026-11-17T14:06+0300

общество

россия

госдума

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который уточняет порядок и сроки передачи конфискованного имущества, обращенного в федеральную собственность или собственность регионов России. Изменения вносятся в статьи 87 и 104 закона "Об исполнительном производстве". Согласно документу, конфискация включает принудительное безвозмездное изъятие имущества у должника и его передачу государственным органам или организациям для обращения в федеральную собственность или собственность региона. Судебный пристав должен направить уведомление о готовности к передаче конфискованного имущества в течение 10 дней с момента его обнаружения. Уведомление должно содержать сведения о наименовании, количестве и местонахождении имущества, его описание с фотоматериалами. Передача имущества осуществляется в срок не более 30 дней с момента получения уведомления. Уведомление может быть отправлено в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью. Уточняется, что если конфискованное имущество было орудием или предметом административного правонарушения и входит в перечень, который утвердит правительство РФ, оно может перейти в собственность региона по месту нахождения. В этом случае его передают органу или организации, которых назначит высший исполнительный орган этого региона. Новый порядок также применяется при исполнении решений об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого не доказана по антикоррупционному законодательству. Ранее порядок передачи имущества, подлежащего обращению в собственность субъекта РФ, был не определен. Регионы принимали собственные нормативные акты о распоряжении этим имуществом и порядке его приема судебными приставами, что приводило к отсутствию единого регулирования.

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общество , россия, госдума