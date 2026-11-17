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В ГД внесли проект для защиты ипотечных денег при строительстве частных домов

В ГД внесли проект для защиты ипотечных денег при строительстве частных домов - 17.11.2026, ПРАЙМ

В ГД внесли проект для защиты ипотечных денег при строительстве частных домов

Законопроект об обязательном использовании защищенных счетов эскроу при выдаче ипотечных кредитов на строительство частных домов по договору подряда внесен в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:21+0300

2026-11-17T14:21+0300

2026-11-17T14:25+0300

недвижимость

финансы

банки

анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Законопроект об обязательном использовании защищенных счетов эскроу при выдаче ипотечных кредитов на строительство частных домов по договору подряда внесен в Госдуму, сообщил один из его авторов, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Человек, который берет ипотеку на строительство собственного дома, должен быть уверен, что его деньги защищены. Нельзя допускать, чтобы из-за недобросовестного подрядчика семья оставалась без жилья, да еще и с огромным долгом перед банком", - написал депутат в своем Telegram-канале. Предусмотренные законопроектом изменения повысят защищенность граждан и сделают расчеты при строительстве частных домов более прозрачными, полагает Аксаков. Он напомнил, что взносы на жилье на счетах эскроу замораживаются и не передаются строительной компании до завершения работ. Механизм таких счетов используется при строительстве многоквартирных домов, а в индивидуальном жилищном строительстве счета эскроу обязательны лишь в случае выдачи льготных ипотечных кредитов. "Поправки закрепляют это требование независимо от того, выдается ипотека по льготной или рыночной программе", - поясняет глава комитета. При этом отдельное правило предусматривается для кредитов, которые одновременно направляются на строительство дома, приобретение земельного участка и другие цели, отмечает он. В договоре необходимо будет раздельно указывать соответствующие суммы. Это должно позволить заемщику видеть, какая часть кредитных средств предназначена для оплаты работ подрядчика и подлежит размещению на эскроу, а какая выделена на покупку земли и иные расходы. "При этом банки при кредитовании индивидуального жилищного строительства по договорам подряда смогут формировать по таким ссудам пониженные резервы, что создаст условия для расширения кредитования строительства частных домов", - объясняет Аксаков.

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недвижимость, финансы, банки, анатолий аксаков, госдума