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Госдума рассмотрит рост налогового вычета для "Газпрома" с августа 2029 года
Госдума рассмотрит рост налогового вычета для "Газпрома" с августа 2029 года - 17.11.2026, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит рост налогового вычета для "Газпрома" с августа 2029 года
Госдума рассмотрит повышение налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" с 1 августа 2029 года до 8 миллиардов рублей в... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:40+0300
2026-11-17T14:40+0300
2026-11-17T14:46+0300
россия
алексей сазанов
газпром
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума рассмотрит повышение налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" с 1 августа 2029 года до 8 миллиардов рублей в месяц, следует из поправок в Налоговый кодекс, подготовленного ко второму чтению госбюджета. В России принят закон, предоставляющий "Газпрому" вычеты по НДПИ: по 31 июля следующего года - по 2,44 миллиарда рублей в месяц, с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года - по 3,5 миллиарда, с 1 августа 2028 года - по 5,5 миллиарда. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов заявлял, что вычет в размере 5,5 миллиарда рублей в месяц будет действовать, предположительно, до 2034 года. Согласно новому законопроекту предлагается применить налоговый вычет в 5,5 миллиарда рублей в месяц с 1 августа 2028 года по 31 июля 2029 года включительно, а с 1 августа 2029 года повысить вычет по НДПИ до 8 миллиардов рублей в месяц.
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россия, алексей сазанов, газпром, госдума, минфин рф
РОССИЯ, Алексей Сазанов, Газпром, Госдума, Минфин РФ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума рассмотрит повышение налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" с 1 августа 2029 года до 8 миллиардов рублей в месяц, следует из поправок в Налоговый кодекс, подготовленного ко второму чтению госбюджета.
В России принят закон, предоставляющий "Газпрому" вычеты по НДПИ: по 31 июля следующего года - по 2,44 миллиарда рублей в месяц, с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года - по 3,5 миллиарда, с 1 августа 2028 года - по 5,5 миллиарда. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов заявлял, что вычет в размере 5,5 миллиарда рублей в месяц будет действовать, предположительно, до 2034 года.
Согласно новому законопроекту предлагается применить налоговый вычет в 5,5 миллиарда рублей в месяц с 1 августа 2028 года по 31 июля 2029 года включительно, а с 1 августа 2029 года повысить вычет по НДПИ до 8 миллиардов рублей в месяц.