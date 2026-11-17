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Госдума рассмотрит рост налогового вычета для "Газпрома" с августа 2029 года

Госдума рассмотрит рост налогового вычета для "Газпрома" с августа 2029 года - 17.11.2026, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит рост налогового вычета для "Газпрома" с августа 2029 года

Госдума рассмотрит повышение налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" с 1 августа 2029 года до 8 миллиардов рублей в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:40+0300

2026-11-17T14:40+0300

2026-11-17T14:46+0300

россия

алексей сазанов

газпром

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума рассмотрит повышение налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" с 1 августа 2029 года до 8 миллиардов рублей в месяц, следует из поправок в Налоговый кодекс, подготовленного ко второму чтению госбюджета. В России принят закон, предоставляющий "Газпрому" вычеты по НДПИ: по 31 июля следующего года - по 2,44 миллиарда рублей в месяц, с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года - по 3,5 миллиарда, с 1 августа 2028 года - по 5,5 миллиарда. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов заявлял, что вычет в размере 5,5 миллиарда рублей в месяц будет действовать, предположительно, до 2034 года. Согласно новому законопроекту предлагается применить налоговый вычет в 5,5 миллиарда рублей в месяц с 1 августа 2028 года по 31 июля 2029 года включительно, а с 1 августа 2029 года повысить вычет по НДПИ до 8 миллиардов рублей в месяц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, алексей сазанов, газпром, госдума, минфин рф