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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ускорении госзакупок

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ускорении госзакупок - 17.11.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ускорении госзакупок

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий упростить и ускорить процедуры государственных и муниципальных закупок. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:49+0300

2026-11-17T14:49+0300

2026-11-17T14:49+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий упростить и ускорить процедуры государственных и муниципальных закупок. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателями Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Он, в частности, продлевает на 2027 год срок действия ряда антикризисных мер. В их числе - возможность осуществлять закупки на строительство "под ключ" и нераспространение на отдельных заказчиков ограничения в 50 миллионов рублей по годовому объему закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). На год продлевается также возможность внесения изменений в существенные условия контрактов на основании решений федерального или регионального правительства, местной администрации. На следующий год продлевается и право правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Правительства России и Москвы также еще год смогут устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и определять их порядок. Кроме того, на постоянной основе закрепляется временное полномочие кабмина РФ устанавливать дополнительные случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Государственным и муниципальным учреждениям, занимающимся реализацией молодежной политики, предоставляется право закупки у единственного поставщика на сумму до 600 тысяч рублей, а если она осуществляется в электронной форме – до 5 миллионов рублей. Обязанность поставщика вносить повышенный размер обеспечения контракта при снижении его начальной цены на 25% и более распространяется на проведение запроса котировок по аналогии с конкурсами и аукционами. А порог, при котором допускается проведение запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), повышается до 10 миллионов с 7 миллионов рублей. Кроме того, в договоры с субъектами МСП разрешается включать условия об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Помимо этого, сроки размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона и документации о закупке сокращаются с 15 до 7 дней в случае, когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 300 миллионов рублей, а при закупке строительных работ - 2 миллиарда рублей. Также разрешается изменять сроки контрактов на выполнение работ по авторскому надзору в соответствии со сроками контракта на выполнение строительных работ. И допускается увеличение сроков контрактов на 10% в случаях, когда объем поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг также был увеличен на 10%. "Данные изменения позволят не только сохранить эффективность антикризисных мер, но и укрепить правовые основы контрактной системы, адаптируя ее к текущим экономическим реалиям", - заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. При этом продление возможности закупок "под ключ" в сфере строительства и внесения изменений в существенные условия контрактов обеспечит предсказуемость процедур для заказчиков и исполнителей, считает он.

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россия, лнр, херсонская область, москва, валентина матвиенко, вячеслав володин, максим топилин, госдума, мсп