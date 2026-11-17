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Госдума приняла в I чтении проект о переносе срока введения норм о семеноводстве
Госдума приняла в I чтении проект о переносе срока введения норм о семеноводстве - 17.11.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о переносе срока введения норм о семеноводстве
Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе на год срока введения норм об оформлении генетических паспортов на сорта и гибриды сельскохозяйственных... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T20:31+0300
2026-11-17T20:31+0300
2026-11-17T20:31+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе на год срока введения норм об оформлении генетических паспортов на сорта и гибриды сельскохозяйственных растений и о пространственной изоляции их посевов.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. Он переносит с 1 сентября 2027 года на 1 сентября 2028 года срок вступления в силу отдельных норм закона "О семеноводстве".
Так, на год откладывается вступление в силу требования об оформлении генетического паспорта на сорт или гибрид сельскохозяйственного растения. В пояснительной записке это объясняется необходимостью внесения в закон о семеноводстве изменений, устанавливающих требование о разработке и утверждении порядка получения таких паспортов при их включении в госреестр.
На аналогичный срок переносится и введение требования об обязательной пространственной изоляции семенных посевов от мест производства сельхозпродукции, включая установление расстояния между посевами (посадками) различных сортов или гибридов перекрестноопыляемых растений и использование изолирующих устройств для производства семян.
Для обеспечения нормативных расстояний пространственной изоляции необходимо дополнительное время на создание изолирующих конструкций и лесополос, отмечается в пояснительной записке.
Правительство РФ поддержало принятие законопроекта. По мнению кабмина, его реализация позволит временно снизить административную и финансовую нагрузку на физлиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц, работающих в области семеноводства сельскохозяйственных растений.
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бизнес, россия, госдума
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе на год срока введения норм об оформлении генетических паспортов на сорта и гибриды сельскохозяйственных растений и о пространственной изоляции их посевов.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. Он переносит с 1 сентября 2027 года на 1 сентября 2028 года срок вступления в силу отдельных норм закона "О семеноводстве".
Так, на год откладывается вступление в силу требования об оформлении генетического паспорта на сорт или гибрид сельскохозяйственного растения. В пояснительной записке это объясняется необходимостью внесения в закон о семеноводстве изменений, устанавливающих требование о разработке и утверждении порядка получения таких паспортов при их включении в госреестр.
На аналогичный срок переносится и введение требования об обязательной пространственной изоляции семенных посевов от мест производства сельхозпродукции, включая установление расстояния между посевами (посадками) различных сортов или гибридов перекрестноопыляемых растений и использование изолирующих устройств для производства семян.
Для обеспечения нормативных расстояний пространственной изоляции необходимо дополнительное время на создание изолирующих конструкций и лесополос, отмечается в пояснительной записке.
Правительство РФ поддержало принятие законопроекта. По мнению кабмина, его реализация позволит временно снизить административную и финансовую нагрузку на физлиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц, работающих в области семеноводства сельскохозяйственных растений.