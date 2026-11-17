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Новый ГОСТ русской кухни допускает подачу компота в горячем и холодном виде
Новый ГОСТ русской кухни допускает подачу компота в горячем и холодном виде - 17.11.2026, ПРАЙМ
Новый ГОСТ русской кухни допускает подачу компота в горячем и холодном виде
Новый ГОСТ русской кухни в России допускает подачу компота как в горячем, так и в холодном виде, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T21:46+0300
2026-11-17T21:46+0300
2026-11-17T21:46+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ русской кухни в России допускает подачу компота как в горячем, так и в холодном виде, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Под компотом подразумевается сладкий напиток либо десертное блюдо из фруктов и ягод, сваренных на воде - с добавлением сахара или без него. Основными ингредиентами являются фрукты и ягоды: свежие, свежезамороженные или сушеные, вода.
Консервированные компоты можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве составного ингредиента в других блюдах.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ русской кухни в России допускает подачу компота как в горячем, так и в холодном виде, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Под компотом подразумевается сладкий напиток либо десертное блюдо из фруктов и ягод, сваренных на воде - с добавлением сахара или без него. Основными ингредиентами являются фрукты и ягоды: свежие, свежезамороженные или сушеные, вода.
Консервированные компоты можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве составного ингредиента в других блюдах.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.