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Новый ГОСТ русской кухни допускает подачу компота в горячем и холодном виде

Новый ГОСТ русской кухни допускает подачу компота в горячем и холодном виде - 17.11.2026, ПРАЙМ

Новый ГОСТ русской кухни допускает подачу компота в горячем и холодном виде

Новый ГОСТ русской кухни в России допускает подачу компота как в горячем, так и в холодном виде, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T21:46+0300

2026-11-17T21:46+0300

2026-11-17T21:46+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ русской кухни в России допускает подачу компота как в горячем, так и в холодном виде, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. Под компотом подразумевается сладкий напиток либо десертное блюдо из фруктов и ягод, сваренных на воде - с добавлением сахара или без него. Основными ингредиентами являются фрукты и ягоды: свежие, свежезамороженные или сушеные, вода. Консервированные компоты можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве составного ингредиента в других блюдах. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.

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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг