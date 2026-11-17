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В Грузии завершили строительство крупного арочного моста к границе с Россией

В Грузии завершили строительство крупного арочного моста к границе с Россией - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Грузии завершили строительство крупного арочного моста к границе с Россией

Очередной этап строительства крупного арочного моста на дороге Квешети - Коби, ведущей к границе с Россией, завершен в Грузии — строители соединили две части... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T12:40+0300

2026-11-17T12:40+0300

2026-11-17T12:40+0300

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ТБИЛИСИ, 17 ноя - ПРАЙМ. Очередной этап строительства крупного арочного моста на дороге Квешети - Коби, ведущей к границе с Россией, завершен в Грузии — строители соединили две части 300-метровой арки сооружения, сообщило министерство регионального развития и инфраструктуры страны. "Завершено строительство 300-метровой арки моста на дороге Квешети - Коби. В Хадском ущелье соединены две части арки моста. Общая длина моста составит 437 метров, а высота от дна ущелья — 166 метров. У арочного моста такого масштаба в Грузии нет аналога",- говорится в заявлении ведомства. По данным министерства, теперь, после возведения арки, продолжится строительство остальной части моста. На следующем этапе на арке установят опоры, после чего построят конструкцию, по которой пройдет автомобильная дорога. Проект реализуется при финансировании государственного бюджета Грузии, Азиатского банка развития (ADB) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). Общая стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда лари (462,8 миллиона долларов). Кроме арочного моста, на дороге Квешети-Коби, предусмотрено строительство еще четырех мостов и пяти тоннелей. Также проект включает реконструкцию одного существующего моста. Строительство новой дороги Квешети–Коби началось в 2021 году. Автомобильная дорога из Квешети в Коби — крупный инфраструктурный проект в Грузии, направленный на улучшение транспортного сообщения с российской границей через КПП "Казбеги — Верхний Ларс". Новая трасса является частью международного транспортного коридора Север — Юг и призвана повысить безопасность и пропускную способность движения на участке, который зимой часто осложняется снегопадами, лавинами и неблагоприятными погодными условиями.

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