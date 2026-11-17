СМИ: "Грузинская мечта" добивается закрытия пяти оппозиционных партий
Tagesspiegel: в Тбилиси протестуют против запрета пяти оппозиционных партий
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Партия "Грузинская мечта" намерена добиться закрытия пяти оппозиционных партий, обвиняя их в попытках свержения конституционного строя, пишет ИноСМИ со ссылкой на Tagesspiegel.
Уже два года жители Тбилиси регулярно протестуют против политического курса страны: десятки тысяч людей вышли на улицы, когда правящая партия вскоре после спорных парламентских выборов осенью 2024 года объявила о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Партия, которую возглавляет олигарх Бидзина Иванишвили, отреагировала на протесты насилием, штрафами и лишением свободы.
Тем не менее лидерам оппозиции удалось мобилизовать несколько тысяч человек — поводом послужило разбирательство в Конституционном суде, которое инициировала правящая партия. С 21 октября слушания проходят в Батуми.
Подготовка к запрету пяти партий велась более года: в октябре 2025 года "Грузинская мечта" подала ходатайство о запрете трех крупнейших оппозиционных партий, через несколько месяцев к ним добавились еще две. Премьер Иракли Кобахидзе обвиняет оппозицию в том, что она "заражает" политическую систему "неконституционным духом" и "нацелена на постоянный саботаж".
Особое внимание уделяется прозападному "Единому национальному движению" Михаила Саакашвили, который с 2021 года находится в заключении. Как отмечает издание, обозреватели опасаются последствий и для остальной оппозиции.
"Если кто-то из них попытается создать новую партию, которая будет вести аналогичную деятельность, преследовать схожие цели или объединять похожих сторонников, Конституционный суд сможет запретить ее в течение двух недель", — приводит издание слова Гванцы Данелии из грузинского отделения Transparency International.