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СМИ: "Грузинская мечта" добивается закрытия пяти оппозиционных партий

СМИ: "Грузинская мечта" добивается закрытия пяти оппозиционных партий - 17.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: "Грузинская мечта" добивается закрытия пяти оппозиционных партий

Партия "Грузинская мечта" намерена добиться закрытия пяти оппозиционных партий, обвиняя их в попытках свержения конституционного строя, пишет ИноСМИ со ссылкой... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T15:20+0300

2026-11-17T15:20+0300

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общество

тбилиси

михаил саакашвили

конституционный суд

ес

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Партия "Грузинская мечта" намерена добиться закрытия пяти оппозиционных партий, обвиняя их в попытках свержения конституционного строя, пишет ИноСМИ со ссылкой на Tagesspiegel.Уже два года жители Тбилиси регулярно протестуют против политического курса страны: десятки тысяч людей вышли на улицы, когда правящая партия вскоре после спорных парламентских выборов осенью 2024 года объявила о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Партия, которую возглавляет олигарх Бидзина Иванишвили, отреагировала на протесты насилием, штрафами и лишением свободы. Тем не менее лидерам оппозиции удалось мобилизовать несколько тысяч человек — поводом послужило разбирательство в Конституционном суде, которое инициировала правящая партия. С 21 октября слушания проходят в Батуми.Подготовка к запрету пяти партий велась более года: в октябре 2025 года "Грузинская мечта" подала ходатайство о запрете трех крупнейших оппозиционных партий, через несколько месяцев к ним добавились еще две. Премьер Иракли Кобахидзе обвиняет оппозицию в том, что она "заражает" политическую систему "неконституционным духом" и "нацелена на постоянный саботаж". Особое внимание уделяется прозападному "Единому национальному движению" Михаила Саакашвили, который с 2021 года находится в заключении. Как отмечает издание, обозреватели опасаются последствий и для остальной оппозиции. "Если кто-то из них попытается создать новую партию, которая будет вести аналогичную деятельность, преследовать схожие цели или объединять похожих сторонников, Конституционный суд сможет запретить ее в течение двух недель", — приводит издание слова Гванцы Данелии из грузинского отделения Transparency International.

тбилиси

батуми

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общество , тбилиси, михаил саакашвили, конституционный суд, ес, батуми, мировая экономика