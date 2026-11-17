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Bloomberg: раскрыты основные точки напряжения в гонке ИИ между США и Китаем

Bloomberg: раскрыты основные точки напряжения в гонке ИИ между США и Китаем - 17.11.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: раскрыты основные точки напряжения в гонке ИИ между США и Китаем

Гонка ИИ между США и Китаем идет сразу по нескольким направлениям — от контрабанды чипов до военных применений, пишет Bloomberg.США запретили продажу самых... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:18+0300

2026-11-17T18:18+0300

2026-11-17T18:18+0300

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Гонка ИИ между США и Китаем идет сразу по нескольким направлениям — от контрабанды чипов до военных применений, пишет Bloomberg.США запретили продажу самых мощных чипов ИИ Китаю с 2022 года по соображениям национальной безопасности, но растет осознание того, что эти меры работают не так хорошо, как планировалось. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг был свергнут 12 ноября после признания в романе с женщиной, которая была в центре предполагаемой операции по контрабанде передовых чипов компании в Китай. Скандал отстранил самого известного американского техноруководителя, выступавшего за более активное взаимодействие с Пекином, и усилил давление на администрацию Трампа с целью закрыть лазейки. 16 ноября Минторг США опубликовал правила, ограничивающие удаленный доступ китайских компаний к передовым чипам и серверам ИИ.Правительство США обвинило полдюжины китайских компаний, включая DeepSeek, Moonshot AI, Z.AI и Alibaba, в использовании дистилляции в "промышленном масштабе" для воспроизведения возможностей американских моделей. Дистилляция — широко используемая техника создания меньшей модели путем копирования рассуждений более крупной, но проблема возникает, когда это делается без разрешения. Пекин назвал обвинения необоснованными.Появление ИИ-"агентов", способных самостоятельно выполнять сложные задачи, вызвало волну беспокойства в отрасли. Гендиректор Anthropic Дарио Амодей предупредил, что ИИ представляет экзистенциальную угрозу, и пообещал замедлить разработку передовых моделей. Трамп отверг эти предупреждения как "обман", а Пекин назвал послание "нагнетанием страха". При этом стороны договорились создать двусторонний диалог по "рискам и преимуществам" ИИ на саммите в Вашингтоне в конце сентября.

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мировая экономика, сша, nvidia, bloomberg, китай, пекин, минторг