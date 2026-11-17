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Россия сократила закупки макарон из Казахстана до минимума за шесть лет

Россия сократила закупки макарон из Казахстана до минимума за шесть лет - 17.11.2026, ПРАЙМ

Россия сократила закупки макарон из Казахстана до минимума за шесть лет

Импорт в Россию из Казахстана макаронных изделий в сентябре составил 1,44 миллиона долларов, что стало минимальным с осени 2020 года значением, следует из... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:20+0300

2026-11-17T13:20+0300

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россия

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Импорт в Россию из Казахстана макаронных изделий в сентябре составил 1,44 миллиона долларов, что стало минимальным с осени 2020 года значением, следует из данных таможенной статистики республики, которые изучило РИА Новости. В месячном выражении показатель опустился на 31%, в годовом - в 1,7 раза. При этом Россия остается крупнейшим покупателем макарон в Казахстане. За первые три квартала текущего года поставки макарон из Казахстана в Россию снизились на 13% - до 18,39 миллиона долларов. Всего в сентябре Казахстан экспортировал макарон на сумму 4,6 миллиона долларов, с начала года - на 42,56 миллиона. В том числе в страны СНГ - 4,49 миллиона и 41,54 миллиона долларов соответственно. Вторым крупнейшим покупателем макарон в Казахстане в сентябре стал Таджикистан, однако закупки снизились в месячном выражении на 22% - до 1,02 миллиона долларов.

казахстан

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россия, мировая экономика, казахстан, таджикистан, снг