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Фондовые индексы Европы снижаются после выхода макростатистики

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода макростатистики - 17.11.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода макростатистики

Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются примерно на 1,3% после выхода макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:39+0300

2026-11-17T17:39+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются примерно на 1,3% после выхода макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.15 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 1,37% относительно предыдущего закрытия - до 10 743,68 пункта, французский CAC 40 - на 1,27%, до 8 246,12 пункта, немецкий DAX - на 1,37%, до 26 265,16 пункта. Ранее во вторник был опубликован ряд статистических данных по странам Европы. Так, Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило, что уровень безработицы в стране в июле-сентябре снизился до 4,6% с 4,7% в июне-августе. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 1,2% с ожидавшихся весной 0,9%. В то же время ЕК более чем вдвое повысила прогноз цен на газ в Европе на 2027 год. Аналитики также обратили внимание на новости корпоративного сектора. Так, в результате масштабной утечки данных Deutsche Bank были выявлены подозрительные транзакции почти на 600 миллионов долларов, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. На этом фоне акции банка дешевеют на 4,54%.

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рынок, торги, индексы, европа, великобритания, dax, ек, deutsche bank