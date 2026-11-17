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Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики

Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики - 17.11.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики

Фондовые индексы США снижаются во вторник после выхода статистических данных и в ожидании отчета Nvidia и проведения первичного публичного размещения акций... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:27+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Фондовые индексы США снижаются во вторник после выхода статистических данных и в ожидании отчета Nvidia и проведения первичного публичного размещения акций (IPO) Anthropic, следует из данных торгов. По состоянию на 17.31 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,43% - до 51 388 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,23% - до 24 454,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 7401,18 пункта. Ранее во вторник был опубликован ряд статистических данных по экономике США. Американское министерство экономики отметило, что объем розничных продаж в стране в октябре увеличился на 0,2% по отношению к сентябрю. Федеральная резервная система (ФРС) США также сообщила, что объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,4% к предыдущему месяцу. Трейдеры ожидают во вторник публикации финансового отчета производителя чипов Nvidia и проведения в конце недели процедуры IPO компанией Anthropic. "Сегодня важно то, как рынок отреагирует на финансовые результаты Nvidia и что произойдет с Anthropic в конце недели", - заявил агентству Рейтер директор Market Terminal Адам Сархан (Adam Sarhan). Аналитики также обратили внимание на новости и динамику корпоративного сектора. Так, бумаги производителя спортивной одежды Nike растут на 2,67% на фоне публикации новой финансовой стратегии компании, направленной на достижение к 2031 году скорректированной прибыли на акцию в диапазоне 3-3,5 доллара. Стоимость акций компании Walt Disney также растет на 1,53% после публикации финансового отчета за четвертый квартал, в котором компания в два раза повысила свою чистую прибыль - до 2,61 миллиарда долларов в годовом выражении.

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рынок, торги, индексы, сша, nvidia, dow jones, nike, nasdaq composite