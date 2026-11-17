https://1prime.ru/20261117/indeksy-875298881.html
Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики
Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики - 17.11.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются после выхода статистики
Фондовые индексы США снижаются во вторник после выхода статистических данных и в ожидании отчета Nvidia и проведения первичного публичного размещения акций... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T18:27+0300
2026-11-17T18:27+0300
2026-11-17T18:27+0300
рынок
торги
индексы
сша
nvidia
dow jones
nike
nasdaq composite
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875298881.jpg?1794929259
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Фондовые индексы США снижаются во вторник после выхода статистических данных и в ожидании отчета Nvidia и проведения первичного публичного размещения акций (IPO) Anthropic, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,43% - до 51 388 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,23% - до 24 454,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 7401,18 пункта.
Ранее во вторник был опубликован ряд статистических данных по экономике США. Американское министерство экономики отметило, что объем розничных продаж в стране в октябре увеличился на 0,2% по отношению к сентябрю.
Федеральная резервная система (ФРС) США также сообщила, что объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,4% к предыдущему месяцу.
Трейдеры ожидают во вторник публикации финансового отчета производителя чипов Nvidia и проведения в конце недели процедуры IPO компанией Anthropic.
"Сегодня важно то, как рынок отреагирует на финансовые результаты Nvidia и что произойдет с Anthropic в конце недели", - заявил агентству Рейтер директор Market Terminal Адам Сархан (Adam Sarhan).
Аналитики также обратили внимание на новости и динамику корпоративного сектора. Так, бумаги производителя спортивной одежды Nike растут на 2,67% на фоне публикации новой финансовой стратегии компании, направленной на достижение к 2031 году скорректированной прибыли на акцию в диапазоне 3-3,5 доллара.
Стоимость акций компании Walt Disney также растет на 1,53% после публикации финансового отчета за четвертый квартал, в котором компания в два раза повысила свою чистую прибыль - до 2,61 миллиарда долларов в годовом выражении.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, сша, nvidia, dow jones, nike, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Nvidia, Dow Jones, Nike, Nasdaq Composite
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Фондовые индексы США снижаются во вторник после выхода статистических данных и в ожидании отчета Nvidia и проведения первичного публичного размещения акций (IPO) Anthropic, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,43% - до 51 388 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,23% - до 24 454,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 7401,18 пункта.
Ранее во вторник был опубликован ряд статистических данных по экономике США. Американское министерство экономики отметило, что объем розничных продаж в стране в октябре увеличился на 0,2% по отношению к сентябрю.
Федеральная резервная система (ФРС) США также сообщила, что объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,4% к предыдущему месяцу.
Трейдеры ожидают во вторник публикации финансового отчета производителя чипов Nvidia и проведения в конце недели процедуры IPO компанией Anthropic.
"Сегодня важно то, как рынок отреагирует на финансовые результаты Nvidia и что произойдет с Anthropic в конце недели", - заявил агентству Рейтер директор Market Terminal Адам Сархан (Adam Sarhan).
Аналитики также обратили внимание на новости и динамику корпоративного сектора. Так, бумаги производителя спортивной одежды Nike растут на 2,67% на фоне публикации новой финансовой стратегии компании, направленной на достижение к 2031 году скорректированной прибыли на акцию в диапазоне 3-3,5 доллара.
Стоимость акций компании Walt Disney также растет на 1,53% после публикации финансового отчета за четвертый квартал, в котором компания в два раза повысила свою чистую прибыль - до 2,61 миллиарда долларов в годовом выражении.