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В Индонезии назвали верным курс на сотрудничество с Россией в атомной энергетике

В Индонезии назвали верным курс на сотрудничество с Россией в атомной энергетике - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Индонезии назвали верным курс на сотрудничество с Россией в атомной энергетике

Индонезия сделала правильный шаг, укрепляя сотрудничество с Россией в атомной энергетике, заявил бывший глава индонезийского Национального агентства по атомной... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:49+0300

2026-11-17T14:49+0300

2026-11-17T14:51+0300

россия

индонезия

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МАНИЛА, 17 ноя — ПРАЙМ. Индонезия сделала правильный шаг, укрепляя сотрудничество с Россией в атомной энергетике, заявил бывший глава индонезийского Национального агентства по атомной энергии Джарот Виснуброто. "По сравнению с западными странами Россия построила много АЭС за рубежом, в том числе в Бангладеш, Турции, Египте и Белоруссии, поэтому у нее есть опыт", — сказал Виснуброто на полях форума АСЕАН — Россия "Женщины в высокотехнологичных отраслях" в Джакарте. Его слова приводит агентство ANTARA. Одним из направлений сотрудничества он назвал плавучую АЭС, которая могла бы обеспечить электроэнергией восточные районы Индонезии. Виснуброто отметил, что Россия уже эксплуатирует такую станцию. Индонезия рассчитывает запустить первую АЭС в 2032 году и довести суммарную мощность атомных станций до 35 гигаватт к 2060 году, сообщил Виснуброто. По его словам, стране предстоит выбрать технологии и площадки для строительства, оценить готовность инфраструктуры и определиться с зарубежными партнерами. Виснуброто, основавший Индонезийское ядерное общество, также подчеркнул, что для развития отрасли важно объяснять жителям страны, какую пользу может принести мирное использование атома. "Почему нам нужно обсуждать все, что связано с атомной энергетикой? Потому что нам нужно укреплять доверие общества", — сказал он.

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россия, индонезия, бангладеш, турция