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Инвестиции в геологоразведку из бюджета вырастут на 8,5%

Инвестиции в геологоразведку из бюджета вырастут на 8,5% - 17.11.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в геологоразведку из бюджета вырастут на 8,5%

Инвестиции в геологоразведку за счет средств федерального бюджета планируются в следующем году на уровне 29,4 миллиарда рублей, что на 8,5% больше плана на... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:14+0300

2026-11-17T13:14+0300

2026-11-17T13:14+0300

россия

роснедра

минприроды

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции в геологоразведку за счет средств федерального бюджета планируются в следующем году на уровне 29,4 миллиарда рублей, что на 8,5% больше плана на текущий год, следует из презентации, представленной руководителем Роснедр Олегом Казановым в рамках Mining World Summit. Согласно материалам, по оценке Роснедр по итогам текущего года инвестиции из федерального бюджета в геологоразведку составят примерно 27,1 миллиарда рублей, а в 2027 году - 29,4 миллиарда. Следовательно, показатель вырастет в годовом выражении на 8,5%. Весной в Минприроды заявили РИА Новости, что в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку твердых полезных ископаемых увеличатся почти на 21%, до 146,9 миллиарда рублей, на поиск углеводородов - на 3%, до 327,7 миллиарда.

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россия, роснедра, минприроды