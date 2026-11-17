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Узбекистан и Оман вдвое увеличат уставной капитал совместной инвесткомпании

Узбекистан и Оман вдвое увеличат уставной капитал совместной инвесткомпании - 17.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан и Оман вдвое увеличат уставной капитал совместной инвесткомпании

Власти Узбекистана и Омана намерены вдвое увеличить уставной капитал совместной инвестиционной компании, до 500 миллионов долларов, сообщает пресс-служба... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:02+0300

2026-11-17T13:02+0300

2026-11-17T13:02+0300

оман

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Омана намерены вдвое увеличить уставной капитал совместной инвестиционной компании, до 500 миллионов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Мирзиеев 16-17 ноября находится с госвизитом в Омане. Во вторник во дворце "Аль-Алам" в Маскате он провел переговоры с султаном Омана Хейсамом бин Тариком Аль Саидом в узком составе и с участием членов официальных делегаций. "Особое внимание уделено вопросу двукратного увеличения уставного капитала Узбекско-Оманской инвестиционной компании, до 500 миллионов долларов, в целях продвижения совместных проектов", - говорится в сообщении по итогам встречи. Стороны также намерены в кратчайшие сроки наладить деятельность Центральноазиатского и Кавказского инвестиционного фонда, созданного с участием оманского капитала. По данным пресс-службы, в качестве приоритетных направлений практического сотрудничества обозначены торговля, инвестиции, транспорт и логистика, энергетика и электротехническая промышленность, химическая и горнодобывающая отрасли, градостроительство и туризм, сельское хозяйство, космические исследования и цифровизация. "Подписанное между Республикой Узбекистан и султанатом Оман соглашение о стратегическом партнерстве направлено на выведение двусторонних отношений на принципиально новый уровень и предусматривает развитие сотрудничества по всем направлениям", - отмечается в сообщении. По итогам переговоров также состоялся также обмен более чем 30 документами в сфере промышленной кооперации, экономики, финансов, здравоохранения, охраны окружающей среды, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

оман

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оман, узбекистан, шавкат мирзиеев