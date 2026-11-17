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Новым собственником "РЕ Трэйдинг" стал инвестор из Гонконга

Новым собственником "РЕ Трэйдинг" стал инвестор из Гонконга - 17.11.2026, ПРАЙМ

Новым собственником "РЕ Трэйдинг" стал инвестор из Гонконга

Новым собственником компании ООО "РЕ Трэйдинг", которая управляет в России брендами одежды СИН, RE, CR, ХС и MO (бывшие сети Sinsay, Reserved, Cropp, House и... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T22:02+0300

2026-11-17T22:02+0300

2026-11-17T22:02+0300

бизнес

гонконг

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Новым собственником компании ООО "РЕ Трэйдинг", которая управляет в России брендами одежды СИН, RE, CR, ХС и MO (бывшие сети Sinsay, Reserved, Cropp, House и Mohito), стал инвестор из Гонконга, сообщили в пресс-службе компании. "В ООО "РЕ Трэйдинг" произошла смена мажоритарного участника. Новый собственник из Гонконга вошел в структуру компании и сменил эмиратского участника. Анна Пилюгина остается на позиции генерального директора компании", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, новый владелец нацелен на развитие российского бизнеса, расширение и обновление ассортимента, повышение операционной эффективности компании, укрепление розничной сети и развитие онлайн-продаж. Изменение структуры владения открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций, финансирования и других бизнес-партнерств, считают в компании. В пресс-службе предупредили, что на данный момент в ООО "РЕ Трэйдинг" проводят аудит взаиморасчетов и урегулирование организационных и финансовых вопросов, связанных со сменой собственника, что может ограничивать скорость отдельных операционных процедур. Польский производитель одежды LPP Group, управляющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл все свои магазины в России весной 2022 года. В том же году российскую дочернюю компанию LPP - ООО "РЕ Трэйдинг" - купила FES Retail. После этого магазины в России возобновили свою работу под новыми названиями RE, СИН, CR, XC и МО. В августе 2026 года СМИ писали о росте числа исков к ООО "РЕ Трэйдинг" от владельцев торговых центров на фоне просроченных или не внесенных в принципе арендных платежей и задолженностей компании перед поставщиками.

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