https://1prime.ru/20261117/iran-875288267.html
Иран опроверг сообщения СМИ о намерении использовать "грязную бомбу" в США
Иран опроверг сообщения СМИ о намерении использовать "грязную бомбу" в США - 17.11.2026, ПРАЙМ
Иран опроверг сообщения СМИ о намерении использовать "грязную бомбу" в США
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг сообщения американских СМИ о якобы намерении Тегерана использовать "грязную бомбу", назвав такие... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:44+0300
2026-11-17T14:44+0300
2026-11-17T14:44+0300
мировая экономика
иран
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875288267.jpg?1794915851
ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг сообщения американских СМИ о якобы намерении Тегерана использовать "грязную бомбу", назвав такие заявления сфабрикованными и направленными на обоснование дальнейших нападений США на Иран. Американский телеканал CNN со ссылкой на разведданные США утверждал, что Иран якобы работает над планом покушения на высокопоставленных чиновников администрации США и планирует для этого использовать "грязную бомбу" или же химическое оружие. "Те, кто инициировал агрессию против Ирана, теперь стремятся заложить в СМИ основу для своих злых замыслов, фабрикуя и распространяя необоснованные обвинения, включая недавние сообщения, опубликованные газетой New York Times, а также сообщение о якобы имевшей место "грязной бомбе", распространяемое CNN. Шаг за шагом они (США - ред.) пытаются создать видимость законности для дальнейших нападений", - заявил Багаи на своей странице в социальной сети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, сша
Мировая экономика, ИРАН, США
ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг сообщения американских СМИ о якобы намерении Тегерана использовать "грязную бомбу", назвав такие заявления сфабрикованными и направленными на обоснование дальнейших нападений США на Иран.
Американский телеканал CNN со ссылкой на разведданные США утверждал, что Иран якобы работает над планом покушения на высокопоставленных чиновников администрации США и планирует для этого использовать "грязную бомбу" или же химическое оружие.
"Те, кто инициировал агрессию против Ирана, теперь стремятся заложить в СМИ основу для своих злых замыслов, фабрикуя и распространяя необоснованные обвинения, включая недавние сообщения, опубликованные газетой New York Times, а также сообщение о якобы имевшей место "грязной бомбе", распространяемое CNN. Шаг за шагом они (США - ред.) пытаются создать видимость законности для дальнейших нападений", - заявил Багаи на своей странице в социальной сети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.