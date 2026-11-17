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Иран опроверг сообщения СМИ о намерении использовать "грязную бомбу" в США

Иран опроверг сообщения СМИ о намерении использовать "грязную бомбу" в США - 17.11.2026, ПРАЙМ

Иран опроверг сообщения СМИ о намерении использовать "грязную бомбу" в США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг сообщения американских СМИ о якобы намерении Тегерана использовать "грязную бомбу", назвав такие... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:44+0300

2026-11-17T14:44+0300

2026-11-17T14:44+0300

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ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг сообщения американских СМИ о якобы намерении Тегерана использовать "грязную бомбу", назвав такие заявления сфабрикованными и направленными на обоснование дальнейших нападений США на Иран. Американский телеканал CNN со ссылкой на разведданные США утверждал, что Иран якобы работает над планом покушения на высокопоставленных чиновников администрации США и планирует для этого использовать "грязную бомбу" или же химическое оружие. "Те, кто инициировал агрессию против Ирана, теперь стремятся заложить в СМИ основу для своих злых замыслов, фабрикуя и распространяя необоснованные обвинения, включая недавние сообщения, опубликованные газетой New York Times, а также сообщение о якобы имевшей место "грязной бомбе", распространяемое CNN. Шаг за шагом они (США - ред.) пытаются создать видимость законности для дальнейших нападений", - заявил Багаи на своей странице в социальной сети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.

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мировая экономика, иран, сша