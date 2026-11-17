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Италия нарастила поставки кофе в Россию до максимума с начала 2023 года

Италия нарастила поставки кофе в Россию до максимума с начала 2023 года - 17.11.2026, ПРАЙМ

Италия нарастила поставки кофе в Россию до максимума с начала 2023 года

Италия в сентябре увеличила поставки кофе в Россию в 3,6 раза по отношению к августу - до максимальных с января 2023 года 5,56 миллиона евро, следует из данных... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:24+0300

2026-11-17T18:24+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Италия в сентябре увеличила поставки кофе в Россию в 3,6 раза по отношению к августу - до максимальных с января 2023 года 5,56 миллиона евро, следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА Новости. В годовом выражении рост показателя составил 22%. При этом Италия заняла второе место по экспорту кофе в Россию среди стран Евросоюза. Больше всего продукции отправили Нидерланды - в сентябре показатель составил 7,14 миллиона евро, что в 1,4 раза больше в месячном выражении и на 25% больше в годовом. Третье место среди поставщиков кофе в Россию из ЕС заняла Германия, у которой страна закупила продукции на сумму 4,25 миллиона евро. Значение в 2,2 раза выросло к августу и в 1,7 раза к сентябрю 2025 года. Всего в сентябре страны ЕС увеличили поставки кофе в Россию в 1,4 раза в месячном выражении - до 21,29 миллиона евро. Годовой рост показателя составил 5,5%.

италия

нидерланды

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бизнес, россия, италия, нидерланды, германия, ес