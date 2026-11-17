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Пассажиры вернувшего в Пулково самолета вылетят в Калининград резервным бортом

Пассажиры вернувшего в Пулково самолета вылетят в Калининград резервным бортом - 17.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиры вернувшего в Пулково самолета вылетят в Калининград резервным бортом

Пассажиры вернувшегося в аэропорт вылета по технической причине самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград, отправятся в пункт назначения резервным... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:26+0300

2026-11-17T16:26+0300

2026-11-17T16:38+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – ПРАЙМ. Пассажиры вернувшегося в аэропорт вылета по технической причине самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград, отправятся в пункт назначения резервным бортом, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково") сообщили РИА Новости, что самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Борт благополучно приземлился в "Пулково" в 14.01 мск. "По предварительным данным, рейс Санкт-Петербург - Калининград по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. 112 пассажиров благополучно высажены. Им предоставлены напитки. В настоящее время осуществляется посадка пассажиров на резервный борт", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по факту возврата самолета проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров, сообщило ведомство.

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бизнес, общество , санкт-петербург, калининград, аэропорт пулково