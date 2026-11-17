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Национальный авиаперевозчик Афганистана запустил прямые рейсы Кандагар — Дубай

Национальный авиаперевозчик Афганистана запустил прямые рейсы Кандагар — Дубай - 17.11.2026, ПРАЙМ

Национальный авиаперевозчик Афганистана запустил прямые рейсы Кандагар — Дубай

Национальный авиаперевозчик Афганистана компания Ariana Afghan Airlines с 16 декабря запустила прямые рейсы Кандагар - Дубай, сообщает афганский новостной... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T12:59+0300

2026-11-17T12:59+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Афганистана компания Ariana Afghan Airlines с 16 декабря запустила прямые рейсы Кандагар - Дубай, сообщает афганский новостной портал Ariana news со ссылкой на представителей компании. "Авиакомпания Ariana Afghan Airlines объявила об открытии прямых рейсов между Кандагаром и Дубаем с первого числа афганского месяца Каус, что соответствует 16 декабря по григорианскому календарю", - говорится в сообщении. По данным представителей авиаперевозчика, запуск нового маршрута обеспечит большее удобство для жителей города и провинции Кандагар, летающих в ОАЭ в качестве путешественников, а также позволит наладить более тесные связи между бизнес-сообществами двух стран. Отныне пассажиры "Арианы" могут приобрести билеты на эти рейсы в головных офисах компании в Кабуле и Кандагаре, официальных представительствах в провинциях, туристических компаниях и киосках "Ариана" непосредственно в аэропортах, отмечает портал. Ранее афганские СМИ сообщили, что афганский авиаперевозчик Kam Air запустил в Дубай прямые рейсы из города Герат, административного центра одноименной провинции на западе Афганистана.

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