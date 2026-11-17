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Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых нефтегазовых производств

Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых нефтегазовых производств - 17.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых нефтегазовых производств

Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых производств для нефтегазовой отрасли стоимостью около 84,9 миллиона долларов, сообщил министр энергетики республики | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:32+0300

2026-11-17T13:32+0300

2026-11-17T13:32+0300

газ

казахстан

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых производств для нефтегазовой отрасли стоимостью около 84,9 миллиона долларов, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. "Ведутся работы по локализации 15 новых производств совместно с мировыми и казахстанскими производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли на сумму 37,7 млрд теңге (около 84,9 миллиона долларов - ред.). Реализация указанных проектов обеспечит создание новых рабочих мест, а также приобретение внутри страны компетенции по производству и выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью", - приводит его слова пресс-служба правительства Казахстана. Отмечается, что с 2022 по 2025 год в стране была воспроизведена локализация 10 производств на более 17,7 миллиона долларов и создано более 350 рабочих мест. По словам министра, был повышен порог возмещения затрат на международную сертификацию, что позволяет отечественным производителям получать возмещение затрат в размере до 134,8 тысяч долларов и открывает возможность выйти на цепочки поставок трех крупных операторов, а также осуществлять экспорт продукции за рубеж. На данный момент семь казахстанских товаропроизводителей нефтегазового сектора поставляют продукцию в страны Европы, Северной Америки и Азии, говорится в сообщении.

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газ, казахстан, европа, азия