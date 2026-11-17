https://1prime.ru/20261117/kazahstan-875282273.html
Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых нефтегазовых производств
Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых нефтегазовых производств - 17.11.2026, ПРАЙМ
Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых нефтегазовых производств
Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых производств для нефтегазовой отрасли стоимостью около 84,9 миллиона долларов, сообщил министр энергетики республики | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:32+0300
2026-11-17T13:32+0300
2026-11-17T13:32+0300
газ
казахстан
европа
азия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875282273.jpg?1794911560
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых производств для нефтегазовой отрасли стоимостью около 84,9 миллиона долларов, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
"Ведутся работы по локализации 15 новых производств совместно с мировыми и казахстанскими производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли на сумму 37,7 млрд теңге (около 84,9 миллиона долларов - ред.). Реализация указанных проектов обеспечит создание новых рабочих мест, а также приобретение внутри страны компетенции по производству и выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью", - приводит его слова пресс-служба правительства Казахстана.
Отмечается, что с 2022 по 2025 год в стране была воспроизведена локализация 10 производств на более 17,7 миллиона долларов и создано более 350 рабочих мест. По словам министра, был повышен порог возмещения затрат на международную сертификацию, что позволяет отечественным производителям получать возмещение затрат в размере до 134,8 тысяч долларов и открывает возможность выйти на цепочки поставок трех крупных операторов, а также осуществлять экспорт продукции за рубеж.
На данный момент семь казахстанских товаропроизводителей нефтегазового сектора поставляют продукцию в страны Европы, Северной Америки и Азии, говорится в сообщении.
казахстан
европа
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, казахстан, европа, азия
Газ, КАЗАХСТАН, ЕВРОПА, АЗИЯ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Казахстан прорабатывает локализацию 15 новых производств для нефтегазовой отрасли стоимостью около 84,9 миллиона долларов, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
"Ведутся работы по локализации 15 новых производств совместно с мировыми и казахстанскими производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли на сумму 37,7 млрд теңге (около 84,9 миллиона долларов - ред.). Реализация указанных проектов обеспечит создание новых рабочих мест, а также приобретение внутри страны компетенции по производству и выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью", - приводит его слова пресс-служба правительства Казахстана.
Отмечается, что с 2022 по 2025 год в стране была воспроизведена локализация 10 производств на более 17,7 миллиона долларов и создано более 350 рабочих мест. По словам министра, был повышен порог возмещения затрат на международную сертификацию, что позволяет отечественным производителям получать возмещение затрат в размере до 134,8 тысяч долларов и открывает возможность выйти на цепочки поставок трех крупных операторов, а также осуществлять экспорт продукции за рубеж.
На данный момент семь казахстанских товаропроизводителей нефтегазового сектора поставляют продукцию в страны Европы, Северной Америки и Азии, говорится в сообщении.