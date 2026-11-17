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В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 17.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T04:01+0300

2026-11-17T04:01+0300

2026-11-17T04:01+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. "Аэропорты... Казань... Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что ограничения также сняты в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска ("Бегишево") и Чебоксар.

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бизнес, казань, росавиация