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В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 17.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T04:01+0300
2026-11-17T04:01+0300
2026-11-17T04:01+0300
бизнес
казань
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация.
"Аэропорты... Казань... Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что ограничения также сняты в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска ("Бегишево") и Чебоксар.
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бизнес, казань, росавиация
Бизнес, КАЗАНЬ, Росавиация
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщила Росавиация.
"Аэропорты... Казань... Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что ограничения также сняты в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска ("Бегишево") и Чебоксар.