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Задержанные из-за временного закрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь

Задержанные из-за временного закрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь - 17.11.2026, ПРАЙМ

Задержанные из-за временного закрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь

Все задержанные поезда "Таврия", которые во вторник задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения в Керчь, сообщает | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:30+0300

2026-11-17T17:30+0300

2026-11-17T17:33+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Все задержанные поезда "Таврия", которые во вторник задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения в Керчь, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено", - отметили в компании. Там напомнили, что движение остальных поездов "Таврия" на 17 ноября и далее планируется по расписанию, время отправления остается неизменным. "Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи сегодня курсируют по расписанию", - заключил перевозчик. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже Минтранс России сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы.

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