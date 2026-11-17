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Задержанные из-за временного закрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
Задержанные из-за временного закрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь - 17.11.2026, ПРАЙМ
Задержанные из-за временного закрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
Все задержанные поезда "Таврия", которые во вторник задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения в Керчь, сообщает | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T17:30+0300
2026-11-17T17:30+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Все задержанные поезда "Таврия", которые во вторник задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения в Керчь, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено", - отметили в компании. Там напомнили, что движение остальных поездов "Таврия" на 17 ноября и далее планируется по расписанию, время отправления остается неизменным. "Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи сегодня курсируют по расписанию", - заключил перевозчик. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже Минтранс России сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , КЕРЧЬ, СЕВАСТОПОЛЬ, СИМФЕРОПОЛЬ, Гранд сервис экспресс
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Все задержанные поезда "Таврия", которые во вторник задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения в Керчь, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли в Керчь. Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено", - отметили в компании.
Там напомнили, что движение остальных поездов "Таврия" на 17 ноября и далее планируется по расписанию, время отправления остается неизменным.
"Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи сегодня курсируют по расписанию", - заключил перевозчик.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже Минтранс России сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы.