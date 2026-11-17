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Хуситы заявили о захвате более семи тысяч квадратных километров на юге Йемена

Хуситы заявили о захвате более семи тысяч квадратных километров на юге Йемена - 17.11.2026, ПРАЙМ

Хуситы заявили о захвате более семи тысяч квадратных километров на юге Йемена

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что более семи тысяч квадратных километров территории на юго-западе и юге Йемена перешло под... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:55+0300

2026-11-17T18:55+0300

2026-11-17T18:55+0300

йемен

саудовская аравия

красное море

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ДОХА, 17 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что более семи тысяч квадратных километров территории на юго-западе и юге Йемена перешло под его контроль от международно признанного правительства. "В результате операции против просаудовских сил под контроль йеменских сил перешли десять районов в провинциях Таиз и Лахдж (на юго-западе и юге Йемена - ред.) общей площадью около 7,1 тысячи квадратных километров", - уточнил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в их телеграм-канале. Он также отметил, что "во время операции были разгромлены и нейтрализованы 12 военных соединений, включающих около 60 бригад, куда входили силы, мобилизованные Саудовской Аравией под командованием саудовского офицера Мухаммеда аль-Балави". В начале октября глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале операции при поддержке Саудовской Аравии по восстановлению власти международно признанного правительства на захваченных хуситами в 2014 году территориях, включая столицу Сану. Однако проправительственные войска, наоборот, потеряли еще больше территорий, включая населенные пункты на Красном море и вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

йемен

саудовская аравия

красное море

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йемен, саудовская аравия, красное море