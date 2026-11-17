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Украина продолжила атаки по энергетическим объектам в России, заявили в МИД
Украина продолжила атаки по энергетическим объектам в России, заявили в МИД - 17.11.2026, ПРАЙМ
Украина продолжила атаки по энергетическим объектам в России, заявили в МИД
Киевский режим на минувшей неделе продолжил преступную стратегию, нанося удары по энергетическим объектам в различных регионах России, следует из еженедельного... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T18:33+0300
2026-11-17T18:33+0300
2026-11-17T18:38+0300
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киев
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим на минувшей неделе продолжил преступную стратегию, нанося удары по энергетическим объектам в различных регионах России, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, поступившего в распоряжение РИА Новости. "Вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида, создавая невыносимые условия для жизни и нанося повреждения энергетическим объектам в Белгородской, Запорожской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Луганской Народной Республике, Республике Татарстан", - говорится в докладе. Там отмечается, что в результате удара беспилотника по электроподстанции в Запорожской области без электричества остались пять населенных пунктов. "В Хомутовском районе Курской области повреждения получил объект энергетики, было нарушено электроснабжение в 42 населенных пунктах", - уточняется в докладе.
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РОССИЯ, Киев, Запорожская область
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим на минувшей неделе продолжил преступную стратегию, нанося удары по энергетическим объектам в различных регионах России, следует из еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида, создавая невыносимые условия для жизни и нанося повреждения энергетическим объектам в Белгородской, Запорожской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Луганской Народной Республике, Республике Татарстан", - говорится в докладе.
Там отмечается, что в результате удара беспилотника по электроподстанции в Запорожской области без электричества остались пять населенных пунктов.
"В Хомутовском районе Курской области повреждения получил объект энергетики, было нарушено электроснабжение в 42 населенных пунктах", - уточняется в докладе.