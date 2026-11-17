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Китай продвигает высококачественное развитие экономики, заявил глава CCPIT
Китай продвигает высококачественное развитие экономики, заявил глава CCPIT - 17.11.2026, ПРАЙМ
Китай продвигает высококачественное развитие экономики, заявил глава CCPIT
Китай продвигает высококачественное развитие и открытость экономики, что приносит дивиденды бизнесу всего мира, заявил председатель Китайского комитета по... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T05:25+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Китай продвигает высококачественное развитие и открытость экономики, что приносит дивиденды бизнесу всего мира, заявил председатель Китайского комитета по содействию международной торговли (CCPIT) Жэнь Хунбинь.
"Китай продвигает свою модернизацию посредством высококачественного развития и открытости на высоком уровне", - сказал Жэнь Хунбинь на деловом саммите АТЭС.
Он отметил, что Китай в этом году начал реализовывать 15-й пятилетний план развития.
По его словам, китайская экономика продолжает развиваться в направлении повышения качества и эффективности, ускоренными темпами развивается производительность нового качества.
"Китайская модернизация постоянно приносит деловым кругам всех стран дивиденды от рынка, реформ, открытости и инноваций", - отметил он.
Деловой саммит проходит 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
В первый день делового саммита проходят панельные дискуссии с участием представителей бизнеса. В среду, 18 ноября, на церемонии открытия делового саммита с речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин, в его работе примут участие руководители еще 11 экономик АТЭС, включая Россию.
Президент России Владимир Путин в своей речи на деловом саммите изложит оценки Москвы о ситуации в мировом хозяйстве, результаты российской экономики, а также представит инвестиционный потенциал РФ.
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КИТАЙ, КНР, МОСКВА, Си Цзиньпин, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Китай продвигает высококачественное развитие и открытость экономики, что приносит дивиденды бизнесу всего мира, заявил председатель Китайского комитета по содействию международной торговли (CCPIT) Жэнь Хунбинь.
"Китай продвигает свою модернизацию посредством высококачественного развития и открытости на высоком уровне", - сказал Жэнь Хунбинь на деловом саммите АТЭС.
Он отметил, что Китай в этом году начал реализовывать 15-й пятилетний план развития.
По его словам, китайская экономика продолжает развиваться в направлении повышения качества и эффективности, ускоренными темпами развивается производительность нового качества.
"Китайская модернизация постоянно приносит деловым кругам всех стран дивиденды от рынка, реформ, открытости и инноваций", - отметил он.
Деловой саммит проходит 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
В первый день делового саммита проходят панельные дискуссии с участием представителей бизнеса. В среду, 18 ноября, на церемонии открытия делового саммита с речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин, в его работе примут участие руководители еще 11 экономик АТЭС, включая Россию.
Президент России Владимир Путин в своей речи на деловом саммите изложит оценки Москвы о ситуации в мировом хозяйстве, результаты российской экономики, а также представит инвестиционный потенциал РФ.