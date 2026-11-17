https://1prime.ru/20261117/kitaj-875292898.html

Китай и Канада продлили торговые исключения на два года

Китай и Канада продлили торговые исключения на два года - 17.11.2026, ПРАЙМ

Китай и Канада продлили торговые исключения на два года

Китай и Канада по итогам нескольких раундов торгово-экономических консультаций договорились продлить меры по предоставлению торговых исключений на два года,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:14+0300

2026-11-17T16:14+0300

2026-11-17T16:14+0300

мировая экономика

китай

канада

кнр

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875292898.jpg?1794921265

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Китай и Канада по итогам нескольких раундов торгово-экономических консультаций договорились продлить меры по предоставлению торговых исключений на два года, сообщает минкоммерции КНР. В январе 2026 года Китай и Канада достигли предварительных договоренностей по урегулированию двусторонних торгово-экономических вопросов, включая торговые исключения по ряду как китайских, так и канадских товаров. "Стороны договорились продлить на два года действие соответствующих исключений, предусмотренных первоначальными совместными договоренностями", - сообщает ведомство. Помимо этого, Канада расширит перечень торговых исключений в отношении стальной и алюминиевой продукции из Китая. Китай, в свою очередь, скорректирует антидискриминационные меры в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров и продуктов водного промысла Канады. Минкоммерции КНР отмечает, что стороны также достигли договоренностей по таким вопросам, как сотрудничество в сфере электронной коммерции и открытие филиалов китайских банков в Канаде.

китай

канада

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, канада, кнр