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Китай и Канада продлили торговые исключения на два года
Китай и Канада продлили торговые исключения на два года - 17.11.2026, ПРАЙМ
Китай и Канада продлили торговые исключения на два года
Китай и Канада по итогам нескольких раундов торгово-экономических консультаций договорились продлить меры по предоставлению торговых исключений на два года,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T16:14+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Китай и Канада по итогам нескольких раундов торгово-экономических консультаций договорились продлить меры по предоставлению торговых исключений на два года, сообщает минкоммерции КНР.
В январе 2026 года Китай и Канада достигли предварительных договоренностей по урегулированию двусторонних торгово-экономических вопросов, включая торговые исключения по ряду как китайских, так и канадских товаров.
"Стороны договорились продлить на два года действие соответствующих исключений, предусмотренных первоначальными совместными договоренностями", - сообщает ведомство.
Помимо этого, Канада расширит перечень торговых исключений в отношении стальной и алюминиевой продукции из Китая. Китай, в свою очередь, скорректирует антидискриминационные меры в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров и продуктов водного промысла Канады.
Минкоммерции КНР отмечает, что стороны также достигли договоренностей по таким вопросам, как сотрудничество в сфере электронной коммерции и открытие филиалов китайских банков в Канаде.
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мировая экономика, китай, канада, кнр
Мировая экономика, КИТАЙ, КАНАДА, КНР
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Китай и Канада по итогам нескольких раундов торгово-экономических консультаций договорились продлить меры по предоставлению торговых исключений на два года, сообщает минкоммерции КНР.
В январе 2026 года Китай и Канада достигли предварительных договоренностей по урегулированию двусторонних торгово-экономических вопросов, включая торговые исключения по ряду как китайских, так и канадских товаров.
"Стороны договорились продлить на два года действие соответствующих исключений, предусмотренных первоначальными совместными договоренностями", - сообщает ведомство.
Помимо этого, Канада расширит перечень торговых исключений в отношении стальной и алюминиевой продукции из Китая. Китай, в свою очередь, скорректирует антидискриминационные меры в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров и продуктов водного промысла Канады.
Минкоммерции КНР отмечает, что стороны также достигли договоренностей по таким вопросам, как сотрудничество в сфере электронной коммерции и открытие филиалов китайских банков в Канаде.