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Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции
Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции - 17.11.2026, ПРАЙМ
Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции
Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции промышленности и АПК, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T20:52+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции промышленности и АПК, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках международного экспортного форума "Сделано в России".
"На первом месте у нас Китай, это действительно наш основной партнер. И я здесь хочу отметить, что существенно растет экспорт в Китай именно высокотехнологичных товаров, несырьевых, это очень важно", - сказал Чекушов об экспорте российских товаров.
Он отметил, что большой объем потребления российской продукции промышленности и АПК занимают Казахстан и Белоруссия. В пятерку лидеров по поставке отечественных экспортных товаров входят также Турция и Индия.
"Отдельно хочу сказать, что неплохо показывает себя экспорт по тем направлениям, где мы раньше, так скажем, не сильно были востребованы. Это Объединенные Арабские Эмираты и, безусловно, Индонезия", - добавил замглавы Минпромторга России.
Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, бизнес, китай, казахстан, белоруссия, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, Минпромторг
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции промышленности и АПК, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках международного экспортного форума "Сделано в России".
"На первом месте у нас Китай, это действительно наш основной партнер. И я здесь хочу отметить, что существенно растет экспорт в Китай именно высокотехнологичных товаров, несырьевых, это очень важно", - сказал Чекушов об экспорте российских товаров.
Он отметил, что большой объем потребления российской продукции промышленности и АПК занимают Казахстан и Белоруссия. В пятерку лидеров по поставке отечественных экспортных товаров входят также Турция и Индия.
"Отдельно хочу сказать, что неплохо показывает себя экспорт по тем направлениям, где мы раньше, так скажем, не сильно были востребованы. Это Объединенные Арабские Эмираты и, безусловно, Индонезия", - добавил замглавы Минпромторга России.
Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.