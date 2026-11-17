https://1prime.ru/20261117/kitaj-875302961.html

Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции

Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции - 17.11.2026, ПРАЙМ

Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции

Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции промышленности и АПК, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:52+0300

2026-11-17T20:52+0300

2026-11-17T20:52+0300

россия

бизнес

китай

казахстан

белоруссия

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875302961.jpg?1794937960

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Китай занимает лидирующую позицию по потреблению российской продукции промышленности и АПК, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках международного экспортного форума "Сделано в России". "На первом месте у нас Китай, это действительно наш основной партнер. И я здесь хочу отметить, что существенно растет экспорт в Китай именно высокотехнологичных товаров, несырьевых, это очень важно", - сказал Чекушов об экспорте российских товаров. Он отметил, что большой объем потребления российской продукции промышленности и АПК занимают Казахстан и Белоруссия. В пятерку лидеров по поставке отечественных экспортных товаров входят также Турция и Индия. "Отдельно хочу сказать, что неплохо показывает себя экспорт по тем направлениям, где мы раньше, так скажем, не сильно были востребованы. Это Объединенные Арабские Эмираты и, безусловно, Индонезия", - добавил замглавы Минпромторга России. Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

китай

казахстан

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, казахстан, белоруссия, минпромторг