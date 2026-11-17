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Комитет Госдумы одобрил проект бюджета на 2027-2029 годы

Комитет Госдумы одобрил проект бюджета на 2027-2029 годы - 17.11.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил проект бюджета на 2027-2029 годы

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:27+0300

2026-11-17T18:27+0300

2026-11-17T18:27+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 19 ноября. Расходы бюджета в 2027 году планируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Ко второму чтению бюджетный комитет поддержал различные поправки о перераспределении бюджетных средств между различными направлениями на сумму более 9 триллионов рублей. Эти корректировки направлены, в частности, на обеспечение обороны и безопасности страны, включая проведение специальной военной операции, а также на реализацию отдельных национальных проектов и госпрограмм. Так, на мероприятия нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" дополнительно выделяется более 13 миллиардов рублей, а на развитие системы подготовки кадров для таких систем - более 4,5 миллиарда. Дополнительные средства на поддержку села, в том числе на комплексное развитие сельских территорий, превышают 21 миллиард рублей, на социальную газификацию – 2,2 миллиарда. На субсидии РЖД для установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции дополнительно выделяется 3 миллиарда рублей, на льготный лизинг сельхозтехники через "Росагролизинг" - 7 миллиардов, на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса - более 12 миллиардов, на ремонт и модернизацию отделений "Почты России" в труднодоступных местностях и в сельской местности - 5 миллиардов рублей. На ремонт региональных и местных автодорог будет дополнительно направлено более 31 миллиарда рублей, на строительство школ в населенных пунктах – около 2 миллиардов, на льготные образовательные кредиты - 18,5 миллиарда, на льготное автокредитование - более 18 миллиардов. На финансирование развития искусственного интеллекта выделяется более 5 миллиардов рублей, на строительство инфраструктурных объектов на космодроме "Восточный" – более 10 миллиардов. Дополнительные средства предусмотрены также на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из нее, реконструкцию Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань в Краснодарском крае, предоставление скидок на отечественную литий-ионную продукцию и другие направления. Помимо этого, в 2027 году по решению правительства средства федерального бюджета в пределах поступивших допдоходов от промышленного сбора могут направляться на реализацию мер для производства, поставки и эксплуатации отечественных судов. А ранее направленные взносы РФ в уставный капитал АО "Энерго" разрешается использовать на финансирование аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевой инфраструктуры Крымского полуострова.

кубань

краснодарский край

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финансы, россия, кубань, краснодарский край, госдума, дума, ржд