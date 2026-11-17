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Лизинговые компании смогут получать кредитную историю без согласия клиента
Лизинговые компании смогут получать кредитную историю без согласия клиента - 17.11.2026, ПРАЙМ
Лизинговые компании смогут получать кредитную историю без согласия клиента
Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий лизинговым компаниям... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T12:55+0300
2026-11-17T12:55+0300
2026-11-17T12:58+0300
финансы
россия
банки
анатолий аксаков
госдума
бки
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий лизинговым компаниям получать некоторые сведения кредитной истории лизингополучателей без их согласия, следует из ее базы данных. Согласно пояснительной записке, документ направлен "на предоставление лизинговым компаниям права на получение информационной части кредитной истории лизингополучателя без согласия субъекта кредитной истории в целях заключения договора финансовой аренды (лизинга)". Законопроект предусматривает, что информационная часть кредитной истории будет представляться юрлицам и ИП в целях заключения договора лизинга без согласия субъекта кредитной истории в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня обращения в бюро кредитных историй (БКИ) с запросом о ее представлении. Лизинговые компании заинтересованы в оперативном получении информации из БКИ в целях оценки рисков при заключении договора лизинга с потенциальными лизингополучателями. Однако "лизинговые компании не имеют такой возможности в отличие от других финансовых организаций, формирующих кредитные истории", указывают разработчики. Принятие законопроекта будет способствовать снижению кредитных и операционных рисков лизинговых компаний, повышению прозрачности и финансовой устойчивости рынка лизинговых услуг, а также предотвращению недобросовестных действий, считают они.
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финансы, россия, банки, анатолий аксаков, госдума, бки
Финансы, РОССИЯ, Банки, Анатолий Аксаков, Госдума, БКИ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий лизинговым компаниям получать некоторые сведения кредитной истории лизингополучателей без их согласия, следует из ее базы данных.
Согласно пояснительной записке, документ направлен "на предоставление лизинговым компаниям права на получение информационной части кредитной истории лизингополучателя без согласия субъекта кредитной истории в целях заключения договора финансовой аренды (лизинга)".
Законопроект предусматривает, что информационная часть кредитной истории будет представляться юрлицам и ИП в целях заключения договора лизинга без согласия субъекта кредитной истории в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня обращения в бюро кредитных историй (БКИ) с запросом о ее представлении.
Лизинговые компании заинтересованы в оперативном получении информации из БКИ в целях оценки рисков при заключении договора лизинга с потенциальными лизингополучателями. Однако "лизинговые компании не имеют такой возможности в отличие от других финансовых организаций, формирующих кредитные истории", указывают разработчики.
Принятие законопроекта будет способствовать снижению кредитных и операционных рисков лизинговых компаний, повышению прозрачности и финансовой устойчивости рынка лизинговых услуг, а также предотвращению недобросовестных действий, считают они.