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В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения - 17.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T21:55+0300
2026-11-17T21:55+0300
2026-11-17T21:55+0300
бизнес
краснодар
росавиация
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, краснодар, росавиация
Бизнес, КРАСНОДАР, Росавиация